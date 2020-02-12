Акциз для всех автомобилей предлагают отменить

В Верховную Раду планируют внести законопроект об отмене акцизов на новые и подержанные автомобили.

Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте нардеп от партии “Слуга народа” Марьян Заблоцкий.

Что планируют. Оставить 20% импортного НДС и 10% импортной пошлины для новых и поддержанных авто.

“Чтобы все владельцы автомобилей на еврономерах перешли на украинские, нам нужно изменить налоговую систему. Я в ближайшее время подам законопроект, который отменит акцизы на авто и приведет цены на авто в Украине к тем, какие есть в Европе”, – говорит Заблоцкий.

Цель – дать толчок развитию украинской автомобилестроительной отрасли. Введение акцизов просто не сработало.

Как сейчас. Заводы законсервированы. Если в 2008 году мы выпускали 400 тыс. автомобилей, то последние 3 года выпускаем 4-6 тыс. автомобилей. Никакой автомобилестроительной отрасли в Украине уже давно не существует. В других странах, где нет акцизов, спокойно выпускают более 1 млн авто. Та же Словакия и Чехия выпускают более 1 млн авто. И там нет никаких ограничений на покупку подержанных автомобилей”, – добавил Заблоцкий.

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Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства.

За управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн.

Повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч грн и запрет на управление в течение года.

Задержка от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

Задержка от 30 суток – 170 000 грн.

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