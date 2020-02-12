Акциз для всех автомобилей предлагают отменить

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В Верховную Раду планируют внести законопроект об отмене акцизов на новые и подержанные автомобили.
Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте нардеп от партии “Слуга народа” Марьян Заблоцкий.
Что планируют. Оставить 20% импортного НДС и 10% импортной пошлины для новых и поддержанных авто.
“Чтобы все владельцы автомобилей на еврономерах перешли на украинские, нам нужно изменить налоговую систему. Я в ближайшее время подам законопроект, который отменит акцизы на авто и приведет цены на авто в Украине к тем, какие есть в Европе”, – говорит Заблоцкий.
Цель – дать толчок развитию украинской автомобилестроительной отрасли. Введение акцизов просто не сработало.
Как сейчас. Заводы законсервированы. Если в 2008 году мы выпускали 400 тыс. автомобилей, то последние 3 года выпускаем 4-6 тыс. автомобилей. Никакой автомобилестроительной отрасли в Украине уже давно не существует. В других странах, где нет акцизов, спокойно выпускают более 1 млн авто. Та же Словакия и Чехия выпускают более 1 млн авто. И там нет никаких ограничений на покупку подержанных автомобилей”, – добавил Заблоцкий.
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