Объемы депозитов населения в 2020 году продолжат быстро увеличиваться

Гривневые вклады населения за четвертый квартал 2019 года выросли на 8,4% во всех группах банков после сокращения в третьем квартале. В годовом выражении рост составил 17,5%.

Причина. Динамика объясняется ослаблением девальвационных ожиданий и символическими ставками по валютным депозитам. Валютные вклады населения в долларовом эквиваленте выросли на 6,4% за квартал и на 15,4% за год.

Ставки по депозитам физических лиц стали снижаться только в декабре, вслед за снижением ставок государственными банками. В течение года госбанки удерживали ставки по депозитам на высоком уровне из-за инерционности в управлении пассивами и активами и юридических рисков вокруг Приватбанка.

Стоимость 12-месячных гривневых депозитов физических лиц в четвертом квартале снизилась на 0,7 п.п. до 15,1% годовых, в январе 2020 — еще на 1,1 п.п., а в первую неделю февраля и дальше снижалась на 1,0 п.п. — до 13% годовых. Стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США снизилась за квартал на 0,6 процентного пункта — до 2,6% годовых, и еще на 0,7 процентного пункта — уже в текущем году», — указано в обзоре.



Прогнозы. Темпы роста средств населения, вероятно, сохранятся на уровне предыдущего года, несмотря на существенное снижение процентных ставок по вкладам. Это будет связано как с увеличением остатков на текущих счетах, так и с ростом объемов срочных вкладов. Темпы прироста розничных кредитов лишь немного замедлятся — спрос на них остается высоким благодаря росту доходов населения и высокой потребительской уверенности.

Справка Finance.ua:

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