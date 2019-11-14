Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитов

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Депутаты от партии “Слуга народа” предложили освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц депозитные вклады населения.
Об этом говорится в № 2422 “Проекте Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения депозитных вкладов населения”, внесенном 12 ноября этого года.
На сегодня ставки налогов на проценты, начисленные на сумму депозита, для многих граждан сводят на нет сам смысл подобных капиталовложений, способствуют оттоку средств из банковской системы и хранению средств «под матрасом», говорится в пояснительной записке к законопректу.
Цель законопроекта – снятие налогового бремени с физических лиц – вкладчиков банков, создание дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему Украины от населения.
Что предлагают – 0 процентов – для процентов на текущий или депозитный (вкладной) банковский счет, вклад (депозит) в кредитных союзах и процентного или дисконтного дохода по именному сберегательному (депозитному) сертификату.
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