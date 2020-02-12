Киев вводит систему единого электронного билета (инфографика)

С апреля текущего года в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет. Им можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

Об этом сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Когда начнет действовать. С 1 апреля 2020 года.

Билет “не привязан” к определенному виду транспорта.

Каждый пассажир, исходя из необходимого ему количества поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки.

Пример. Пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21-го рабочего дня в месяц. Следовательно, он осуществляет 84 оплаты за проезд. В таком случае ему выгодно приобрести проездной билет на 92 поездки. Стоимость каждой такой поездки составит уже не 8, а 6 гривен 25 копеек. При этом, 8 поездок остаются «резервными», – пояснила Наталья Мельник.

Будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц, стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно.

Безлимитные проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 гривен.

Вводится в оборот «туристический» проездной билет – со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет будет 100, 150 и 200 гривен соответственно.

Одновременно будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения до 50 поездок за один раз. Поездки могут быть использованы на всех видах наземного общественного транспорта. Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карточке, которая действует исключительно в метрополитене, действительны до 31 марта 2021 года.