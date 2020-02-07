День финансов: запуск е-квитанций, ожидания НБУ по ипотеке, новые критерии оценки банков и должников-физлиц

Четверг, 13 февраля. Ипотека от Ощадбанка, запуск е-квитанций, влияние коронавируса.

Запуск е-квитанций. В правительстве к сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы. Теперь украинцы смогут оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение и предоставлять номер квитанции сотруднику государственного учреждения. Сейчас к сервису подключены три банка, в стадии подключения еще 10.

Новые критерии оценки банков и должников-физлиц. Нацбанк пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния банков-должников и должников-физлиц при расчете размера кредитного риска. Изменился период, за который банк должен осуществлять анализ результата деятельности банка-должника, также был дополнен перечень источников доходов должника – физлица, которые могут учитываться банком.

Ожидания по ипотеке. В Нацбанке ожидают, что ставки по ипотечным кредитам в 2020 году снизятся до 15% годовых. Как отмечается, сейчас существует ряд причин, которые не позволяют банкам существенно снижать ставки по ипотеке. Это мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, незащищенность прав кредиторов и непрозрачность первичного рынка жилья.

В то же время Ощадбанк объявил о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам. Банк предоставляет, при уплате 20% стоимости жилья, ставку по ипотечному кредиту от 15,99%.

Раскрывать полную стоимость кредита банки начнут позже. Банки получили дополнительное время для раскрытия полной информации об услугах в рекламе и на сайтах. Требования заработают 2 июня 2020 года (ранее требования к вебсайтам должны были вступить в действие со 2 марта 2020 года). Напомним, главные изменения, которые должны произойти – в рекламе банков должна появиться достоверная информация об услугах, их полной стоимости для потребителя, условиях получения и рисках.

20 тыс. зданий в Киеве – государственные. Как заявляет Дубилет, около 20 тысяч зданий по городу Киеву принадлежат государству. Также он отметил, что правительство хочет компактно разместить органы исполнительной власти, чтобы большинство помещений отдать под приватизацию и в аренду для бизнеса.

“Укрпочта” и коронавирус. “Укрпочта” временно прекратила отправлять все виды посылок в Китай. Как сообщают в компании, данная ситуация возникла из-за значительного сокращения рейсов в Китай большинством авиакомпаний из-за вспышки коронавируса. А посылки из Китая в Украину могут прибывать со значительным опозданием.

Увольнение Богдана и коронавирус. В новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев ответит на интересующие вопросы: как увольнение Богдана повлияет на политический и экономический курс Украины, как усиление коронавируса повлияет на мировую экономику. И, неизменно, эксперт даст прогноз курса на неделю.

Но если увольнение Богдана и тема коронавируса сегодня не для вас, и вы в предвкушении завтрашнего праздника, то предлагаем узнать оригинальные варианты, где отпраздновать День влюбленных. Мы нашли интересные, нестандартные, но в то же время романтические варианты празднования 14 февраля. Смотрите. ⬇️