Ощадбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п.

Об этом сообщает пресс служба банка.

“Ощадбанк, который является лидером ипотечного кредитования, обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п. Благодаря этому ипотечные кредиты от Ощадбанка становятся доступными для еще большего количества граждан Украины”, – говорится в сообщении.

Размер ставки по ипотечным кредитам:

теперь ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99% при уплате 20% стоимости жилья;

также банк разработал программы кредитования на любой вкус с возможностью получения ипотечного кредита со ставкой от 11,99%, в том числе в рамках программы «Конечно, 15».

Условия кредитования:

срок кредита – до 20 лет;

разовая комиссия за выдачу кредита – 0,99% от суммы кредита, но не менее 1000 грн;

валюта кредита – гривна;

минимальная сумма кредита – от 100 000 гривен;

максимальная сумма кредита – до 10 000 000 гривен.

Условия программы Конечно, 15:

срок кредитования: до 15 лет;

первоначальный взнос: от 20%;

комиссия за выдачу кредита от суммы кредита (разово): 0,99%.

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«Все ожидают перезапуска ипотечного кредитования. Особенно клиенты, ведь им нужны доступные кредиты. Политика НБУ дает банкам четкий сигнал для пересмотра ставок в сторону понижения. Учитывая тенденции денежного рынка, Ощадбанк одним из первых среди банков начал системное снижение как депозитных, так и кредитных ставок. Продолжение следует», – отметил Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка.

Справка Finance.ua:

В 2019 году Ощадбанк выдал ипотечных кредитов на 555 млн грн.

Нацбанк ожидает, что ставки по ипотеке упадут до 15% годовых.

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