Ощадбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

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Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п.
Об этом сообщает пресс служба банка.
“Ощадбанк, который является лидером ипотечного кредитования, обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п. Благодаря этому ипотечные кредиты от Ощадбанка становятся доступными для еще большего количества граждан Украины”, – говорится в сообщении.
Размер ставки по ипотечным кредитам:
Условия кредитования:
Условия программы Конечно, 15:
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«Все ожидают перезапуска ипотечного кредитования. Особенно клиенты, ведь им нужны доступные кредиты. Политика НБУ дает банкам четкий сигнал для пересмотра ставок в сторону понижения. Учитывая тенденции денежного рынка, Ощадбанк одним из первых среди банков начал системное снижение как депозитных, так и кредитных ставок. Продолжение следует», – отметил Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка.
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