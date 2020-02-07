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Ощадбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

Ощадбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п.

Об этом сообщает пресс служба банка.

“Ощадбанк, который является лидером ипотечного кредитования, обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п. Благодаря этому ипотечные кредиты от Ощадбанка становятся доступными для еще большего количества граждан Украины”, – говорится в сообщении.

Размер ставки по ипотечным кредитам:

  • теперь ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99% при уплате 20% стоимости жилья;
  • также банк разработал программы кредитования на любой вкус с возможностью получения ипотечного кредита со ставкой от 11,99%, в том числе в рамках программы «Конечно, 15».

Условия кредитования:

  • срок кредита – до 20 лет;
  • разовая комиссия за выдачу кредита – 0,99% от суммы кредита, но не менее 1000 грн;
  • валюта кредита – гривна;
  • минимальная сумма кредита – от 100 000 гривен;
  • максимальная сумма кредита – до 10 000 000 гривен.

Условия программы Конечно, 15:

  • срок кредитования: до 15 лет;
  • первоначальный взнос: от 20%;
  • комиссия за выдачу кредита от суммы кредита (разово): 0,99%.

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«Все ожидают перезапуска ипотечного кредитования. Особенно клиенты, ведь им нужны доступные кредиты. Политика НБУ дает банкам четкий сигнал для пересмотра ставок в сторону понижения. Учитывая тенденции денежного рынка, Ощадбанк одним из первых среди банков начал системное снижение как депозитных, так и кредитных ставок. Продолжение следует», – отметил Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка.

Справка Finance.ua:

  • В 2019 году Ощадбанк выдал ипотечных кредитов на 555 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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