В столице около 20 тысяч зданий принадлежат государству - Дубилет

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Около 20 тысяч зданий по городу Киеву принадлежат государству. Об этом заявил в эфире “Украинского радио” министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
“Мне на днях сделали выборку по количеству зданий только по Киеву, принадлежащих государству или городским администрациям. Если не ошибаюсь, около 20 тысяч зданий”, – сказал Дубилет.
Также он отметил, что правительство хочет компактно разместить органы исполнительной власти, чтобы большинство помещений отдать под приватизацию и в аренду для бизнеса.
Кабинет министров Украины передал на приватизацию более 500 государственных предприятий.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство планирует продолжать практику передачи государственных предприятий под приватизацию.
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