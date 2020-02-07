Нацбанк дал дополнительное время банкам на адаптацию к новым требованиям по раскрытию информации

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Банки получили дополнительное время для раскрытия полной информации об услугах в рекламе и на сайтах.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“Национальный банк, учитывая ряд предложений участников рынка и банков к Положению об информационном обеспечении банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг, дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям по раскрытию информации об услугах на сайтах и в рекламе”, – говорится в сообщении.
Когда заработают требования. Начиная с 2 июня 2020 года (ранее требования к вебсайтам должны были вступить в действие с 2 марта 2020 года).
“В течение февраля-мая 2020 года Национальный банк совместно с банками проведут совместную работу и отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получать от финансовых учреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах”, – сообщают в Нацбанке.
Главные изменения, которые должны произойти:
Профильное подразделение Национального банка – Управление защиты потребителей финансовых услуг – с 2 июня 2020 года начнет осуществлять ежедневный мониторинг вебсайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За их несоблюдение нарушителей будут наказывать штрафом от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.
Требования к информации услуг банков:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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