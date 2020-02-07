Нацбанк дал дополнительное время банкам на адаптацию к новым требованиям по раскрытию информации

Банки получили дополнительное время для раскрытия полной информации об услугах в рекламе и на сайтах.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Национальный банк, учитывая ряд предложений участников рынка и банков к Положению об информационном обеспечении банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг, дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям по раскрытию информации об услугах на сайтах и в рекламе”, – говорится в сообщении.

Когда заработают требования. Начиная с 2 июня 2020 года (ранее требования к вебсайтам должны были вступить в действие с 2 марта 2020 года).

“В течение февраля-мая 2020 года Национальный банк совместно с банками проведут совместную работу и отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получать от финансовых учреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах”, – сообщают в Нацбанке.

Главные изменения, которые должны произойти:

на вебсайтах и рекламе банков – должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация об услугах, их полной стоимости для потребителя, условиях получения и рисках;

это позволит потребителю принимать действительно взвешенные финансовые решения.

Профильное подразделение Национального банка – Управление защиты потребителей финансовых услуг – с 2 июня 2020 года начнет осуществлять ежедневный мониторинг вебсайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За их несоблюдение нарушителей будут наказывать штрафом от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.

Требования к информации услуг банков:

предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на вебсайте в едином унифицированном формате: указывать полную стоимость услуги, в том числе комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги, периодичность погашения кредита, условия досрочного возвращения, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т. п;

потребитель должен иметь возможность скачать с сайта файл с информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и т. д, а также легко сравнить услуги нескольких разных банков;

разместить на сайтах банков калькуляторы для расчета затрат или доходов от услуги;

указывать в рекламе существенные характеристики банковской услуги: информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски и тому подобное.

Справка Finance.ua:

Национальный банк изменил подход, по которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита.

Это сделано в связи с введением в действие 19 января 2020 года новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.