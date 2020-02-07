Нацбанк ожидает, что ставки по ипотеке упадут до 15% годовых

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В Национальном банке Украины ожидают, что ставки по ипотечным кредитам в 2020 году снизятся до 15% годовых.
Об этом сообщает прессслужба Нацбанка на странице в FACEBOOK.
Как говорится в сообщении, сейчас существует ряд причин, которые не позволяют банкам существенно снижать ставки по ипотеке:
Как следствие, для кредиторов существуют большие риски предоставления средств заемщикам на покупку жилья. Эти риски банки компенсируют повышенными ставками по ипотечным кредитам.
Для того чтобы банки могли снизить ставки по ипотеке, нужно:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие из них мы собрали в специальном сервисе.
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