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Нацбанк ожидает, что ставки по ипотеке упадут до 15% годовых

Нацбанк ожидает, что ставки по ипотеке упадут до 15% годовых

В Национальном банке Украины ожидают, что ставки по ипотечным кредитам в 2020 году снизятся до 15% годовых.

Об этом сообщает прессслужба Нацбанка на странице в FACEBOOK.

Как говорится в сообщении, сейчас существует ряд причин, которые не позволяют банкам существенно снижать ставки по ипотеке:

  • мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам;
  • незащищенность прав кредиторов;
  • непрозрачность первичного рынка жилья.

Как следствие, для кредиторов существуют большие риски предоставления средств заемщикам на покупку жилья. Эти риски банки компенсируют повышенными ставками по ипотечным кредитам.

Для того чтобы банки могли снизить ставки по ипотеке, нужно:

  • повысить прозрачность рынка недвижимости;
  • усилить ответственность застройщиков за нарушение условий сделки по покупке недвижимости;
  • ввести реальные и работающие генеральные планы городов, в которых будут придерживаться государственных строительных норм.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых”:https://news.finance.ua/ru/news/-/465038/stavky-za-ipotekoyu-do-veresnya-mayut-vpasty-do-10-zelenskyj это реальная задача.
  • По мнению президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, в Украине возможно уменьшение ставок по ипотеке до 10%.
  • Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. По ее словам, задача на 2020 год – гривневые ипотеки под 14-15%.
  • Ощадбанк обновляет программы ипотечного кредитования. Как сообщили в пресс-службе банка, в ближайшее время Ощадбанк предложит ипотечные программы от 15,99%.

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По материалам Finance.UA
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