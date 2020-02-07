В Украине заработал сервис электронных квитанций

В правительстве к сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.

“Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы. Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате”, – пишет Дубилет.

Какие государственные органы подключили к сервису:

сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т. п);

миграционную службу (паспорта, загранпаспорта и т. п);

ЗАГС ы (все услуги по рождению, браку и тому подобное);

ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГС ов);

услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выдержки и т. п.).

Глава ведомства отметил, что сотрудники этих учреждений получили служебные инструкции: “Если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545”.

Как работает сервис:

необходимо зайти на страницу сервиса

выбрать банк;

ввести номер квитанции;

при необходимости можно скачать ее с наложенной ЭЦП .

По словам министра, можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение и дать номер квитанции сотруднику государственного учреждения.

Какие банки уже подключены к сервису:

А-Банк,

monobank;

ПриватБанк;

в стадии подключения — еще 10 учреждений.

“Кроме времени, для украинцев это будет экономия и денег. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через “местные” банки с гигантскими комиссиями”, – добавил он.

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