В Украине заработал сервис электронных квитанций

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В правительстве к сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.
“Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы. Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате”, – пишет Дубилет.
Какие государственные органы подключили к сервису:
Глава ведомства отметил, что сотрудники этих учреждений получили служебные инструкции: “Если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545”.
Как работает сервис:
По словам министра, можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение и дать номер квитанции сотруднику государственного учреждения.
Какие банки уже подключены к сервису:
“Кроме времени, для украинцев это будет экономия и денег. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через “местные” банки с гигантскими комиссиями”, – добавил он.
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