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В Украине заработал сервис электронных квитанций

В Украине заработал сервис электронных квитанций

В правительстве к сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.

“Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы. Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате”, – пишет Дубилет.

Какие государственные органы подключили к сервису:

  • сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т. п);
  • миграционную службу (паспорта, загранпаспорта и т. п);
  • ЗАГСы (все услуги по рождению, браку и тому подобное);
  • ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов);
  • услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выдержки и т. п.).

Глава ведомства отметил, что сотрудники этих учреждений получили служебные инструкции: “Если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545”.

Как работает сервис:

  • необходимо зайти на страницу сервиса
  • выбрать банк;
  • ввести номер квитанции;
  • при необходимости можно скачать ее с наложенной ЭЦП.

По словам министра, можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение и дать номер квитанции сотруднику государственного учреждения.

Какие банки уже подключены к сервису:

  • А-Банк,
  • monobank;
  • ПриватБанк;
  • в стадии подключения — еще 10 учреждений.

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“Кроме времени, для украинцев это будет экономия и денег. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через “местные” банки с гигантскими комиссиями”, – добавил он.

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По материалам Finance.UA
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