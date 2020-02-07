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НБУ изменил критерии оценки вероятности дефолта банков и физлиц

НБУ изменил критерии оценки вероятности дефолта банков и физлиц

Национальный банк пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния банков-должников и должников-физлиц при расчете размера кредитного риска.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Что предусматривают изменения:

  • актуализацию предельных значений диапазонов вероятности дефолта банков – нерезидентов по результатам анализа статистических данных ведущих мировых рейтинговых агентств;
  • увеличение с 6 до 12 месяцев периода, за который банк должен осуществлять анализ результата деятельности банка – должника;
  • дополнение с учетом норм Налогового кодекса Украины перечня источников доходов должника – физического лица, которые могут учитываться банком при расчете количественных показателей его финансового состояния.

Банкротство физлиц в Украине 🔎

Напомним, 4 декабря 2019 года был принят за основу проект закона №2276 «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства».

Справка Finance.ua:

  • С 21 октября 2019 года в Украине физические лица могут признавать банкротами, такая процедура определена новым Кодексом Украины по процедурам банкротства. Ранее возможность обанкротиться имели только юридические лица и ФЛП.
  • Процедура банкротства физического лица – это судебный процесс, в результате которого физическое лицо освобождается от долговых обязательств. Это подходит людям, попавшим в затруднительное финансовое положение, которым не хватает заработка для погашения кредитных и иных обязательств и содержания семьи.
  • Новый Кодекс относительно процедуры банкротства в Украине вводит принцип солидарной ответственности, делает невозможным существование преступных экономических схем.

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По материалам Finance.UA
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