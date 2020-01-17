День финансов, 21 января: экономический паспорт для украинцев, суды с Коломойским, денежные переводы через Viber

Во вторник, 21 января, расскажем о «Фонде будущего», факторах, которые могут повлиять на рынок депозитов, и как перевести деньги через Viber.

Экономический паспорт украинца. В Верховную Раду подан проект закона «Об экономическом паспорте украинца». Это будет личный счет украинцев, которые будут рождены в Украине после 1 января 2021 года и которые проживут на территории Украины 18 лет. На этот счет будет начисляться по 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины. Деньги будут выплачиваться поровну владельцам счета после достижения ими совершеннолетия.

Что может повлиять на рынок депозитов? Как отмечают банкиры, наибольшее влияние на рынок депозитов имеет экономическая ситуация в стране. Кроме того, повлиять могут инфляция, правительственные инициативы по кредитованию населения и развитие долгосрочного кредитования. Как заявил Андрей Прусов, заместитель председателя Правления Банка Форвард, если гривна продолжит укрепляться, соответственно, ставки будут снижены.

Отметим, что сегодня Президент подписал Закон “О доступных кредитах для малого бизнеса”. Он предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.

“Скинуть” деньги через Viber. В Viber запустили сервис мобильных денежных переводов. Воспользоваться сервисом может владелец банковской карты любого украинского банка, вне зависимости от платежной системы. Максимальная сумма перевода — 14 900 гривен. Как воспользоваться сервисом, читайте по ссылке.

Суды с Коломойским. Хозяйственный суд Львовской области обязал ПАО “Днепрометаллсервис”, связанное с экс-владельцем “ПриватБанка” Игорем Коломойским, передать в собственность НБУ нежилое помещение, заложенное по кредиту рефинансирования. Компания в сентябре 2014 года предоставила Нацбанку в залог помещение площадью стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, выданного ПриватБанку до национализации, и не выполнила взятых на себя обязательств.

Налог на доходы физлиц для столицы. Киевсовет обратится в ВР по поводу справедливого распределения налога на доходы физических лиц для столицы. Как отмечается, сейчас, согласно Бюджетному кодексу, большую часть налога на доходы физических лиц (60%) столица отдает в госбюджет, хотя другие города передают только 25% доходов от НДФЛ. В Киевсовете заявляют, что в столице есть серьезные инфраструктурные, транспортные, экологические, жилищно-коммунальные, социальные проблемы, а из-за нехватки средств столица не может быстро решать эти проблемы.