В Viber запустили сервис мобильных денежных переводов. Rakuten Viber с MasterCard в партнерстве с NeoPay и Edenlab запустили сервис Moneytou.

Сервис позволяет переводить деньги непосредственно в чате Viber.

Что для этого необходимо – чтобы получатель был вашим контактом в приложении, либо знать номер мобильного телефона адресата.

Воспользоваться сервисом может владелец банковской карты любого украинского банка, вне зависимости от платежной системы, у которого есть аккаунт в Viber, зарегистрированный украинским мобильным оператором.

Получателю просто необходимо подтвердить транзакцию со своей стороны, и деньги поступят прямо на карту адресата.

Максимальная сумма перевода — 14 900 гривен.

Эта сумма наиболее оптимальна для пользователей, ведь она покрывает большую часть денежных транзакций в стране.

Комиссия для пользователей составляет 5 гривен и +1% от суммы перевода.

Как воспользоваться сервисом:

в окне чата нажмите кнопку GIF + и выберите сервис Moneytou;

нажмите кнопку “Отправить перевод” и выберите карту в цифровом кошельке Masterpass, из которого производится перевод;

введите требуемую сумму перевода и отправьте средства;

подтвердите отправку сообщения получателю о получении средств.

Чтобы получить деньги через Viber от Moneytou, пользователь должен:

открыть сообщение о получении средств в чате;

выбрать карту в бумажнике Masterpass для кредитования средств;