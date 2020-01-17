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В Viber запустили сервис мобильных денежных переводов. Rakuten Viber с MasterCard в партнерстве с NeoPay и Edenlab запустили сервис Moneytou.
Сервис позволяет переводить деньги непосредственно в чате Viber.
Что для этого необходимо – чтобы получатель был вашим контактом в приложении, либо знать номер мобильного телефона адресата.
Воспользоваться сервисом может владелец банковской карты любого украинского банка, вне зависимости от платежной системы, у которого есть аккаунт в Viber, зарегистрированный украинским мобильным оператором.
Получателю просто необходимо подтвердить транзакцию со своей стороны, и деньги поступят прямо на карту адресата.
Максимальная сумма перевода — 14 900 гривен.
Эта сумма наиболее оптимальна для пользователей, ведь она покрывает большую часть денежных транзакций в стране.
Комиссия для пользователей составляет 5 гривен и +1% от суммы перевода.
Как воспользоваться сервисом:
Чтобы получить деньги через Viber от Moneytou, пользователь должен:
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