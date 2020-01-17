Президент подписал закон о доступных кредитах для малого бизнеса

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Президент Владимир Зеленский подписал закон №2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Что предусматривается:
Напомним, в декабре Зеленский анонсировал 5% кредиты для бизнеса. По словам Зеленского, первым этапом этой программы станут доступные кредиты для бизнеса.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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