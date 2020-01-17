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Киевсовет просит Раду о справедливом распределении налога на доходы физлиц

Киевсовет просит Раду о справедливом распределении налога на доходы физлиц

Киевсовет обратится в Верховную Раду по поводу справедливого распределения налога на доходы физических лиц для столицы.

Соответствующий проект обращения согласовала 21 января постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей, сообщает пресс-служба Киевсовета.

“В городе должно оставаться 75% доходов от НДФЛ, а не 40%, как сейчас”, – заявил инициатор проекта решения депутат Киевсовета Александр Пабат.

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, большую часть налога на доходы физических лиц (60%) столица отдает в государственный бюджет, хотя другие города передают только 25% доходов от НДФЛ.

По данным депутатов, в Киеве зарегистрировано почти 3 миллиона жителей. Около 2 миллионов – не имеют официальной регистрации, еще почти 400 тысяч человек ежедневно приезжают в город на работу. При этом в столице есть серьезные инфраструктурные, транспортные, экологические, жилищно-коммунальные, социальные проблемы.

«Кроме того, не хватает мест для детей в школах и детсадах, большинство учебных заведений нуждаются в реконструкции и модернизации. Есть немало проблем с транспортной инфраструктурой, например, за последние годы количество муниципального транспорта снизилось на 10%. Город нуждается в новых станциях метрополитена. Но столица не может быстро решать эти проблемы из-за нехватки средств», – заявил Пабат.

По материалам Finance.UA
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