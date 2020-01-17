Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"

В Верховную Раду подан проект закона «Об экономическом паспорте украинца». Законопроект внесен депутатами от фракции «Слуга народа».

Об этом говорится в проекте закона 2754 от 16.01.2020 “Об экономическом паспорте украинца”.

Этот проект разработан с целью урегулирования на законодательном уровне вопроса повышения экономического уровня жизни граждан Украины для прекращения оттока украинцев за границу путем создания «Фонда будущего».

Цель законопроекта – преодоление негативных тенденций оттока украинцев за границу и формирование целенаправленной государственной политики по повышению жизненного уровня населения и уменьшению масштабов бедности в стране, возникает необходимость в поиске путей повышения уровня жизни населения. Одним из вариантов выхода из такой ситуации являются отчисления на личные счета украинцев 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Экономический паспорт украинца – это личный счет украинцев, которые будут рождены в Украине после 1 января 2021 года и которые проживут на территории Украины 18 лет.

Такая система действует в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый гражданин получает от государства свой процент от продажи нефти.

Что будет указано в паспорте – на этом счету будут аккумулироваться средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины, которые будут выплачиваться поровну владельцам счета после достижения ими совершеннолетия.

Будет создано финансовое учреждение «Фонд будущего».

Финансовые функции Фонда:

накопление и хранение ежегодного отчисления в виде 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины, на личных счетах граждан Украины (рожденных после 1 января 2021 года) до достижения ими совершеннолетия;

равномерное распределение и выплата гражданам Украины, родившимся после 1 января 2021 года, по достижении ими совершеннолетия средств, накопившихся на их личных счетах в Фонде в результате ежегодного отчисления в Фонд 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины;

другие финансовые функции, предусмотренные Уставом Фонда.

Конечными бенефициарами финансирования Фонда будут считаться граждане Украины, которые будут рождены в Украине после 1 января 2021 года и проживут на территории Украины на протяжении 18 лет, выплата средств которым будет производиться по достижении ими совершеннолетия.