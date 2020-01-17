Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"

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В Верховную Раду подан проект закона «Об экономическом паспорте украинца». Законопроект внесен депутатами от фракции «Слуга народа».
Об этом говорится в проекте закона 2754 от 16.01.2020 “Об экономическом паспорте украинца”.
Этот проект разработан с целью урегулирования на законодательном уровне вопроса повышения экономического уровня жизни граждан Украины для прекращения оттока украинцев за границу путем создания «Фонда будущего».
Цель законопроекта – преодоление негативных тенденций оттока украинцев за границу и формирование целенаправленной государственной политики по повышению жизненного уровня населения и уменьшению масштабов бедности в стране, возникает необходимость в поиске путей повышения уровня жизни населения. Одним из вариантов выхода из такой ситуации являются отчисления на личные счета украинцев 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.
Экономический паспорт украинца – это личный счет украинцев, которые будут рождены в Украине после 1 января 2021 года и которые проживут на территории Украины 18 лет.
Такая система действует в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый гражданин получает от государства свой процент от продажи нефти.
Что будет указано в паспорте – на этом счету будут аккумулироваться средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины, которые будут выплачиваться поровну владельцам счета после достижения ими совершеннолетия.
Будет создано финансовое учреждение «Фонд будущего».
Финансовые функции Фонда:
Конечными бенефициарами финансирования Фонда будут считаться граждане Украины, которые будут рождены в Украине после 1 января 2021 года и проживут на территории Украины на протяжении 18 лет, выплата средств которым будет производиться по достижении ими совершеннолетия.
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