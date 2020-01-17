НБУ отсудил у Коломойского недвижимость на 100 млн гривен

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Хозяйственный суд Львовской области обязал ПАО “Днепрометаллсервис”, связанное с экс-владельцем “ПриватБанка” Игорем Коломойским, передать в собственность НБУ нежилое помещение, заложенное по кредиту рефинансирования.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как отмечается в сообщении, Хозяйственный суд Львовской области 16 января 2020 года в полном объеме удовлетворил иск Национального банка об обращении взыскания на предмет ипотеки, связанного с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, ПАО «Днепрометаллсервис». Указанная компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв.м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, выданного ПриватБанку до национализации.
Поскольку ОАО «Днепрометаллсервис» не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, Национальный банк в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества. 16 января 2020 года исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме.
В целом суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по ним исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.
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