НБУ отсудил у Коломойского недвижимость на 100 млн гривен

Хозяйственный суд Львовской области обязал ПАО “Днепрометаллсервис”, связанное с экс-владельцем “ПриватБанка” Игорем Коломойским, передать в собственность НБУ нежилое помещение, заложенное по кредиту рефинансирования.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается в сообщении, Хозяйственный суд Львовской области 16 января 2020 года в полном объеме удовлетворил иск Национального банка об обращении взыскания на предмет ипотеки, связанного с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, ПАО «Днепрометаллсервис». Указанная компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв.м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, выданного ПриватБанку до национализации.

Поскольку ОАО «Днепрометаллсервис» не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, Национальный банк в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества. 16 января 2020 года исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме.

В целом суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по ним исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Справка Finance.ua:

В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей.

Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк выдал ПриватБанку в течение 2008-2015 годов. В общем иски имеют целью погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.