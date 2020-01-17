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Факторы, которые повлияют на рынок депозитов - мнение банкиров

Факторы, которые повлияют на рынок депозитов - мнение банкиров

Наибольшее влияние на рынок депозитов имеет экономическая ситуация в стране. Кроме того, для вкладчиков важна стабильность гривны.

Об этом заявили банкиры во время круглого стола Finclub “Что будет с депозитами в 2020 году?”.

«Если гривна продолжит укрепляться, соответственно, ставки будут снижены», – отмечает Андрей Прусов, заместитель председателя Правления Банка Форвард.

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Что еще может повлиять на рынок депозитов:

  • инфляция, поскольку Нацбанк заявил, что будет держать рост цен на уровне 5%;
  • правительственные инициативы по кредитованию населения: речь идет о программах возвращения трудовых мигрантов и дешевых кредитах для развития малого и микро- бизнеса под 5-7 – 9%. Этот фактор окажет большое влияние на объемы вкладов;
  • развитие долговременного кредитования: НБУ назвал 2020 год «годом ипотеки», а ипотечные программы, в свою очередь, позволят наращивать депозитный портфель.

Напомним также, что Фонд гарантирования вкладов физлиц заявляет о намерении повысить гарантированную сумму банковских вкладов до обещанных 600-800 тыс. грн, однако воплощать это не спешит.

«Если есть стабильная экономика, то политические факторы нивелируются, и в связи с этим повышение порога компенсации за банкротство банка не является такой насущной темой. По моему мнению, то, что Фонд хочет повысить гарантированную сумму вклада – это правильно, но не является первой необходимостью. Это нужно делать, когда население теряет доверие и его не сдерживают 200 тысяч грн, чтобы забрать деньги из банка. А 400 тыс. – компенсируют, поэтому пусть полежат», – отмечает Олег Кляпко, директор департамента розничного банкинга Укргазбанка.

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По материалам Finance.UA
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