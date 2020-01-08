День финансов, 13 января: про банковские счета, комиссии, а также про проверки бизнеса

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Понедельник, 13 января. Старый Новый год действительно принес украинцам много нового.
C 13 января только IBAN. С 13 января 2020 года банки должны принимать к исполнению документы на перевод средств только на счета с IBAN. Как отмечают в Нацбанке, в результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета, а с помощью контрольного разряда – обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.
Проверки Гоструда по-новому. Государственная служба по вопросам труда будет контролировать соблюдение трудового законодательства бизнесом по обновленному порядку. Инспекторы смогут без предварительного уведомления в любое время суток проходить в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, в которых используется наемный труд.
SkyUp меняет правила перевозки багажа. Уже с 16 января 2020 года в SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Например, общий вес ручной клади не должен будет превышать 3 кг и размеры 35х20х10 см. Отправить ребенка без сопровождения в пределах Украины, предварительно оформив соответствующую услугу, можно будет в возрасте от 5 до 14 лет, а не от 2 до 14 лет.
Банковские комиссии планируют уменьшить. Крупные торговцы активно лоббируют ограничение на размер комиссий, которые взимают банки за проведение операций по банковским платежным терминалам. Постановлением предлагается до середины 2021 года снизить комиссию с 2% до 0,5%. По мнению cооснователя проекта monobank Олега Гороховского, такое снижение комиссий не приведет к снижению цен у крупных торговцев.
Новый прогноз курса доллара от Нацбанка. В НБУ считают, что в 2020 году курс гривны может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Как отмечается, укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании. Но были и другие факторы укрепления гривны.
Рынок земли. Новые, но одинаковые ограничения. После принятия во втором чтении закона о рынке земли для физ- и юрлиц будут действовать одинаковые ограничения на покупку земли. Так, одно физическое лицо не сможет иметь в собственности более 10 тысяч гектаров. Фермеры-арендаторы смогут приобрести участки на льготных условиях.
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