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SkyUp меняет правила перевозки пассажиров и багажа

SkyUp меняет правила перевозки пассажиров и багажа

С 16 января 2020 года в SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Изменения в условиях предоставления отдельных услуг:

  • зарегистрированный багаж (тарифы Standard и Flex) предусматривает перевозки пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см. Норма багажа для ребенка до 2 лет составляет 10 кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов;
  • ручная кладь. Общий вес в 7 кг и размеры 55х40х20 см не изменились, однако теперь у авиакомпании появились новые требования к дополнительным единицам ручной клади. Раньше на борт можно было пронести женскую или мужскую сумку, единицу верхней одежды, папку для бумаг, печатные издания для чтения, ноутбук, зонтик или трость, а также питание для ребенка, а теперь общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры 35х20х10 см. Питание для ребенка – вес до 5 кг, параметры 40х30х20 см;

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  • покупка дополнительного места ручной клади (до 5 кг, 55х40х20 см) обойдется в 25 евро;
  • нестандартный багаж, провозимый в салоне, теперь не должен превышать 75 кг (ранее – 80 кг), а его размеры – 40х55х115 см (ранее в правилах говорилось, что он просто должен находиться на отдельном кресле). Стоимость услуги при оформлении на сайте 40 евро, в аэропорту – 60 евро;
  • спортивное снаряжение. Ранее сумма измерений не должна была превышать 300 см, теперь сумма измерений может составить до 330 см. Перевозка бесплатная, если его общий вес вместе с багажом не превышает 23 кг, в противном случае перевозка спортинвентаря обойдется в 25 или 50 евро;

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  • перевозка детей. Отправить ребенка без сопровождения в пределах Украины, предварительно оформив соответствующую услугу, можно в возрасте от 5 до 14 лет (ранее – от 2 до 14), а за рубеж – от 5 до 16 лет (ранее – от 2 до 16). Сопровождение несовершеннолетнего ребенка в авиакомпании стоит 50 евро.
  • перевозка животных. Ранее разрешалось брать в салон “мелких животных”, теперь эта формулировка была изменена на “котов и собак”. Разрешенный вес животного вместе со средством транспортировки увеличился с 7 до 8 кг. Ранее параметры контейнера для животного в сумме трех измерений не превышали 115 см, а теперь – 50х40х20 см. В багажном отделении можно перевозить животных весом до 23 кг с клеткой, параметры которой составляют до 310 см в сумме трех измерений. Перевозка животного в салоне оценивается в 40 евро при условии покупки услуги на сайте и 50 евро – в аэропорту. В багажном отделении – соответственно 80 и 100 евро.
  • изменение даты вылета. Услугой можно воспользоваться бесплатно в рамках тарифа Economy Flex и за 50 евро – в рамках Economy Standard не менее чем за 12 часов до вылета, но уже не на всех рейсах – кроме Зальцбурга и Коломбо.
По материалам Finance.UA
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