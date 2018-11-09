В Украине хотят снизить банковские комиссии - Гороховский

Крупные торговцы активно лоббируют ограничение на размер комиссий, которые взимают банки за проведение операций по банковским платежным терминалам.

Об этом пишет на своей странице в FACEBOOK cооснователь проекта monobank Олег Гороховский.

“Сегодня, комиссия за прием карт колеблется от 1,8 до 2,0%”, – пишет он.

Постановлением, которое вносят в Раду хотят ограничить эти комиссии:

1,5% – с июля 2020 года;

1% – с января 2021 года;

0,5% – с июля 2021 года.

“Для банков сегодня это основной источник комиссионного дохода по картам, 60% которого мы, например, отправляем на кэшбэки и мотивацию безналичных расчетов. Я очень сильно сомневаюсь, точнее, уверен на 1000%, что такое снижение комиссий не приведет к снижению цен у крупных торговцев. Вспомните, корректируют ли они цены на импортные позиции, если гривна укрепляется на 1%”, – отмечает Гороховский.

К чему это приведет:

кэшбэков не будет;

появятся комиссии за обслуживание карт;

клиенты начнут больше платить кэшем, что и нужно торговцам.

Гороховский указывает, что подобные ограничения в Европе привели к повальному введению комиссий за обслуживание карт, появлению функционала в терминалах, который пытается заставить клиента заплатить в другой валюте и провести конвертацию. Короче, стало жутко и дорого.

“Я считаю, что такие попытки регулировать рынок, который спокойно может регулироваться сам, ничем хорошим не заканчиваются. Зато я вас уверяю, что такие законы, в наших реалиях, всегда принимаются потому, что кто-то кому-то, что-то занёс. Потому что по-другому нет смысла. Нашим законодателям, типа, больше делать нечего – только «защищать» крупные сети АЗС и электроники”, – сообщает он.