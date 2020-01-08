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Гоструда начнет проверять бизнес по новым правилам

Гоструда начнет проверять бизнес по новым правилам

Государственная служба Украины по вопросам труда будет контролировать соблюдение трудового законодательства бизнесом по обновленному порядку.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правительства № 1132, вступившим в силу 1 декабря 2019 года.

Что изменилось: инспекторы смогут без предварительного уведомления в любое время суток проходить в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, в которых используется наемный труд.

Основаниями для осуществления инспекционных посещений являются:

  • обращение сотрудника о нарушении в отношении него законодательства о труде;
  • обращение физического лица, в отношении которого нарушены правила оформления трудовых отношений;
  • решение руководителя органа контроля, принятое по результатам анализа информации, полученной из СМИ или других источников;
  • решение суда;
  • уведомление органов госнадзора или правоохранительных органов о признаках нарушения;

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  • информация Госстата, ГНС и ее территориальных органов;
  • информация профсоюзных органов о нарушении прав работников-членов профсоюза;
  • поручение Премьер-министра Украины;
  • обращение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;
  • запрос народного депутата Украины;
  • невыполнение требований предписания инспектора труда.

Справка Finance.ua:

  • За неправильно оформленного работника работодателям придется заплатить штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы – 141 690 гривен.
  • На сайте Верховной Рады опубликовали проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в ряд кодексов и законов Украины.

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По материалам Finance.UA
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