Гоструда начнет проверять бизнес по новым правилам

Государственная служба Украины по вопросам труда будет контролировать соблюдение трудового законодательства бизнесом по обновленному порядку.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правительства № 1132, вступившим в силу 1 декабря 2019 года.

Что изменилось: инспекторы смогут без предварительного уведомления в любое время суток проходить в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, в которых используется наемный труд.

Основаниями для осуществления инспекционных посещений являются:

обращение сотрудника о нарушении в отношении него законодательства о труде;

обращение физического лица, в отношении которого нарушены правила оформления трудовых отношений;

решение руководителя органа контроля, принятое по результатам анализа информации, полученной из СМИ или других источников;

решение суда;

уведомление органов госнадзора или правоохранительных органов о признаках нарушения;

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информация Госстата, ГНС и ее территориальных органов;

информация профсоюзных органов о нарушении прав работников-членов профсоюза;

поручение Премьер-министра Украины;

обращение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;

запрос народного депутата Украины;

невыполнение требований предписания инспектора труда.

Справка Finance.ua:

За неправильно оформленного работника работодателям придется заплатить штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы – 141 690 гривен.

На сайте Верховной Рады опубликовали проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в ряд кодексов и законов Украины.

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