Гоструда начнет проверять бизнес по новым правилам

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Государственная служба Украины по вопросам труда будет контролировать соблюдение трудового законодательства бизнесом по обновленному порядку.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правительства № 1132, вступившим в силу 1 декабря 2019 года.
Что изменилось: инспекторы смогут без предварительного уведомления в любое время суток проходить в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, в которых используется наемный труд.
Основаниями для осуществления инспекционных посещений являются:
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