В Раде назвали размер концентрации земли в одни руки

Ограничение для покупки земли в одни руки в рамках законопроекта о рынке земли установлено на уровне 10 тысяч гектаров.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

По его словам, после принятия во втором чтении закона о рынке земли для физических и юридических лиц будут действовать одинаковые ограничения на покупку земли.

“По ограничению в одни руки установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров. Установлены следующие процедуры для определения этих 10 тысяч гектаров. То есть, одно физическое лицо не сможет иметь в собственности более 10 тысяч гектаров. Одно юридическое лицо не может иметь в собственности более 10 тыс. гектаров”, – заявил Сольский.

Он отметил, что один гражданин Украины сможет купить только 10 тысяч гектаров, даже если у него дополнительно есть компания, которая может покупать землю как юридическое лицо.

“Что происходит, если физическое лицо – гражданин Украины приобрел 1 тысячу гектаров и является одновременно учредителем юридического лица, на которое куплено 5 тысяч гектаров. Это значит, что в совокупности оно обладает уже 6 тысячами гектаров. Юридическое лицо или физлицо может докупить только 4 тысячи гектаров, чтобы вместе было 10”, – рассказал Сольский.

Глава комитета отметил, что до 1 января 2030 года цена продажи паев не может составлять меньше их нормативной денежной оценки.

“Также установлено, что минимальная цена, по которой может продаваться земля, не может быть меньше, чем нормативно-денежная оценка”, – заявил Сольский.

Так, во время презентации законопроекта ко второму чтению озвучено, что по данным Госгеокадастра по нормативной денежной оценке сельхозугодий, среднее значение НДО (нормативно денежной оценки, – ред.) пашни в Украине составляет 27 499,72 гривны.