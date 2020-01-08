В Раде назвали размер концентрации земли в одни руки

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ограничение для покупки земли в одни руки в рамках законопроекта о рынке земли установлено на уровне 10 тысяч гектаров.
Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам аграрной политики Николай Сольский.
По его словам, после принятия во втором чтении закона о рынке земли для физических и юридических лиц будут действовать одинаковые ограничения на покупку земли.
“По ограничению в одни руки установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров. Установлены следующие процедуры для определения этих 10 тысяч гектаров. То есть, одно физическое лицо не сможет иметь в собственности более 10 тысяч гектаров. Одно юридическое лицо не может иметь в собственности более 10 тыс. гектаров”, – заявил Сольский.
Он отметил, что один гражданин Украины сможет купить только 10 тысяч гектаров, даже если у него дополнительно есть компания, которая может покупать землю как юридическое лицо.
“Что происходит, если физическое лицо – гражданин Украины приобрел 1 тысячу гектаров и является одновременно учредителем юридического лица, на которое куплено 5 тысяч гектаров. Это значит, что в совокупности оно обладает уже 6 тысячами гектаров. Юридическое лицо или физлицо может докупить только 4 тысячи гектаров, чтобы вместе было 10”, – рассказал Сольский.
Глава комитета отметил, что до 1 января 2030 года цена продажи паев не может составлять меньше их нормативной денежной оценки.
“Также установлено, что минимальная цена, по которой может продаваться земля, не может быть меньше, чем нормативно-денежная оценка”, – заявил Сольский.
Так, во время презентации законопроекта ко второму чтению озвучено, что по данным Госгеокадастра по нормативной денежной оценке сельхозугодий, среднее значение НДО (нормативно денежной оценки, – ред.) пашни в Украине составляет 27 499,72 гривны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина вышла из топ-50 стран с самой высокой инфляцией - Нацбанк8 ч. назад - 1110 10
Производство в Украине: зарплаты и нехватка персонала9 ч. назад - 3460 9
Депутаты получили разрешение на строительство высотки на парковке в центре Киева2 ч. назад - 868 2
Отпуск у воспитателей детсадов: продолжительность по новым правиламВчера, 11:13 - 6385 2
Электронные студенческие и повышение зарплат учителям: что изменится в образовании в 2020 годуВчера, 07:38 - 3944 2
Всемирный банк предупредил мир о надвигающемся долговом кризисе8 ч. назад - 3995 1
Производство в Украине: зарплаты и нехватка персонала9 ч. назад - 3460 9
С 13 января действует только новый стандарт счетов7 ч. назад - 3059
Флагман американского химпрома купил украинский титан на $100 млн5 ч. назад - 2485 1
Как внести выручку ФЛПу на расчетный счетВчера, 18:11 - 1588
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет5 ч. назад - 160
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1376 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 8533 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3432 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3344 2