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В НБУ считают, что курс гривны в этом году может укрепиться

В НБУ считают, что курс гривны в этом году может укрепиться

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривны может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления.

Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

“В ходе кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривны, вызванную не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом. Нынешнее укрепление гривны – это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше, но в какой-то степени сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране.

Подобный путь проходили и другие страны, которые реализовывали режим инфляционного таргетирования. Например, Чехия или Польша в начале 2000-х”, – подчеркивает Рожкова.

Она также заявила, что укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

“Курс, который мы видим, – это отражение рыночных тенденций. Мы выкупили в резервы рекордный объем валюты за 14 лет чистая покупка – 7,9 млрд долл. в 2019-м. При этом нерезиденты завели около 4,3 млрд долл. в ОВГЗ.

То есть были и другие факторы укрепления гривны: это и рост производительности в агросекторе, и внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании – “Нафтогаз”, “Кернел” и другие. И в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться”, – резюмирует Рожкова.

По материалам Финансовый клуб
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