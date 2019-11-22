День финансов, 29 ноября: про двойное гражданство и покупку земли, новую схему мошенников у банкоматов, бизнес-справочник для МСБ

Пятница, 29 ноября. Пока в Украине все тратят деньги в Черную Пятницу, мы решили последовать словам Б. Крутиера: “Будущее приходит значительно быстрее, если идти ему навстречу”, и посетить конференцию FinRetail2019 . Рассказываем, о чем удалось узнать:

На пути к СПЛИТу. 200 вместо 500. Закон о СПЛИТе собираются реализовать в несколько этапов. Как рассказал на FinRetail2019 Даниил Гетманцев, Председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде Украины IX созыва, с июля должны принять новый Закон «О финансовых услугах», а также отраслевые законы. Пока же работа кипит. К примеру: “В среду уже рекомендовали Раде законопроект, которым уменьшаются требования к уставному капиталу коммерческих банков с 500 до 200 млн”.

Для МСБ создадут бизнес-справочник. Чтобы помочь малому и среднему бизнесу, Минцифры создаст консалтинг-зону для предпринимателей. Проект имеет две составляющих: онлайн платформу с экспертным контакт-центром, и офлайн центры поддержки. На онлайн платформе, к примеру, будут две очень классные вещи: бизнес-справочник для МСБ и онлайн тестирование, для которого потребуется 20-30 минут предпринимателя.

Основные проблемы предпринимателей в Украине. Как свидетельствует мировая статистика, 80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности. 50% бизнеса не переживают порог 5 лет. В Минцифры насчитали “более 220 проблем”, с которыми сталкиваются предприниматели в Украине. Про основные из них рассказываем в этой новости.

Кредит в МФО: как могут обеспечить безопасность ваших персональных данных. Пользоваться кредитом — это нормально, а если делать это с умом, еще и выгодно. Но, мошенники не дремлют, поэтому те же МФО вырабатывают целые схемы защити персональных данных клиентов. Опытом и подходами своей компании поделился с Finance.ua Дмитрий Стензя, СЕО MyCredit.

О других новостях пятницы:

Е-сервис вместо бумажных квитанций. В Украине должен появиться электронный сервис, который заменит бумажные квитанции об оплате. К примеру: алиментов, пошлин и т.д. Планируется создать сайт, к которому смогут подключиться любые украинские банки.

Качественные дороги в Украине. Гончарук просит еще подождать. Как заявляет премьер-министр Алексей Гончарук, в Украине за следующие 3-5 лет должны появиться «качественные дороги», которые соединят все крупные города. По его словам, с марта 2020 года начнется «большое строительство» дорог.

Украинцы с двойным гражданством не смогут покупать землю. Планируют ввести уголовную ответственность для решения возможной проблемы скупки земли украинцами с двойным гражданством. Кстати… В то же время на сегодня в Украине отсутствует действенный механизм, по которому можно проверить наличие второго паспорта.

“Забыл карту”. О новой схеме мошенников. Как сообщает сотрудник страховой компании Сергей Гатилов, мошенники якобы случайно забывают карту в банкомате и просят вытащить тех, кто оказался рядом. А после того, как добродушный человек им помог, они проверяют баланс и начинают говорить, что со счета пропали деньги, требуя их вернуть. Аферисты запугивают: дескать, все видели “кражу”.

И напоследок, в день Черной Пятницы, 29 ноября у многих появляется возможность сэкономить на покупках. Но самые предприимчивые круглый год умудряются зарабатывать на скидках (а вернее на их продажах). Смогли бы вы зарабатывать на скидках с помощью специализированного сайта? Предлагаем узнать с помощью теста: