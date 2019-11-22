В Украине появилась новая схема махинаций с банковскими карточками

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Чтобы выманить деньги у граждан Украины, мошенники каждый раз придумывают новые схемы. На этот раз появилась обман с банковскими карточками, о котором на своей странице в Facebook рассказал сотрудник страховой компании Сергей Гатилов.
По его словам, мошенники якобы случайно забывают карту в банкомате и просят вытащить тех, кто оказался рядом. А после того, как добродушный человек им помог, они проверяют баланс и начинают говорить, что со счета пропали деньги, требуя их вернуть. Аферисты запугивают: дескать, все видели “кражу” и банкомат сохранил отпечатки пальцев. Гатилов отметил, что схема напоминает “развод” с найденным кошельком, только вместо кошелька – забытая карта в банкомате.
Чтобы не попасть на крючок, украинцам советуют не доставать никакие карты, кроме своей, из банкомата.
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