В Украине появилась новая схема махинаций с банковскими карточками

Чтобы выманить деньги у граждан Украины, мошенники каждый раз придумывают новые схемы. На этот раз появилась обман с банковскими карточками, о котором на своей странице в Facebook рассказал сотрудник страховой компании Сергей Гатилов.

По его словам, мошенники якобы случайно забывают карту в банкомате и просят вытащить тех, кто оказался рядом. А после того, как добродушный человек им помог, они проверяют баланс и начинают говорить, что со счета пропали деньги, требуя их вернуть. Аферисты запугивают: дескать, все видели “кражу” и банкомат сохранил отпечатки пальцев. Гатилов отметил, что схема напоминает “развод” с найденным кошельком, только вместо кошелька – забытая карта в банкомате.

Чтобы не попасть на крючок, украинцам советуют не доставать никакие карты, кроме своей, из банкомата.