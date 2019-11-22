Основные проблемы предпринимателей в Украине (исследование Минцифры)

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Предприниматели МСБ — генераторы создания рабочих мест, доходов, драйверы инноваций и роста. Вместе с тем – уязвимы, нуждаются в особых программах и поддержке. Как свидетельствует мировая статистика, 80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности. 50% бизнеса не переживают порог 5 лет.
Об этом Finance.ua сегодня на FinRetail2019 напомнила заместитель министра по вопросам евроинтеграции в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.
В Минцифры насчитали более 220 проблем, которые имеют предприниматели. Среди основных:
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