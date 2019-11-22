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Основные проблемы предпринимателей в Украине (исследование Минцифры)

Основные проблемы предпринимателей в Украине (исследование Минцифры)

Предприниматели МСБ — генераторы создания рабочих мест, доходов, драйверы инноваций и роста. Вместе с тем – уязвимы, нуждаются в особых программах и поддержке. Как свидетельствует мировая статистика, 80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности. 50% бизнеса не переживают порог 5 лет.

Об этом Finance.ua сегодня на FinRetail2019 напомнила заместитель министра по вопросам евроинтеграции в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.

В Минцифры насчитали более 220 проблем, которые имеют предприниматели. Среди основных:

  • отсутствие финансирования;
  • информационный вакуум;
  • они менее диверсифицированы;
  • часто не имеют подушки безопасности;
  • сами кредитуют собственных клиентов, вследствие чего происходят кассовые разрывы;
  • коррупция;
  • отсутствие образования. Проблема у новичков — управление бизнесом в первый год;
  • проблема у опытных предпринимателей — масштабирование;
  • кризис бизнес-модели, выход на новые рынки;
  • кризис кадров в Украине и особенно в регионах.

Справка Finance.ua:

  • Средний возраст предпринимателя в Украине – это 45 лет у мужчин и 43 года у женщин.
  • Только 16% в Украине – это молодые предприниматели от 18 до 35 лет.
По материалам Finance.UA
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