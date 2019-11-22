Основные проблемы предпринимателей в Украине (исследование Минцифры)

Предприниматели МСБ — генераторы создания рабочих мест, доходов, драйверы инноваций и роста. Вместе с тем – уязвимы, нуждаются в особых программах и поддержке. Как свидетельствует мировая статистика, 80% малого бизнеса закрывается в первый год деятельности. 50% бизнеса не переживают порог 5 лет.

Об этом Finance.ua сегодня на FinRetail2019 напомнила заместитель министра по вопросам евроинтеграции в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.

В Минцифры насчитали более 220 проблем, которые имеют предприниматели. Среди основных:

отсутствие финансирования;

информационный вакуум;

они менее диверсифицированы;

часто не имеют подушки безопасности;

сами кредитуют собственных клиентов, вследствие чего происходят кассовые разрывы;

коррупция;

отсутствие образования. Проблема у новичков — управление бизнесом в первый год;

проблема у опытных предпринимателей — масштабирование;

кризис бизнес-модели, выход на новые рынки;

кризис кадров в Украине и особенно в регионах.

Справка Finance.ua:

Средний возраст предпринимателя в Украине – это 45 лет у мужчин и 43 года у женщин.