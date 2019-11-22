Кредит в МФО: как могут обеспечить безопасность ваших персональных данных

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В Украине существует несколько видов мошенничества с персональными данными клиентов. Как с этим бороться, рассказал СЕО MyCredit Дмитрий Стензя на FinRetail2019.
По его словам, чтобы обеспечить пользователей безопасностью, финкомпаниям необходимо выстраивать целую систему, которая интегрируется со внешними сервисами.
Параметры скоринга (система, которая используется финорганизациями для проверки клиентов – ред.):
Дмитрий Стензя выделяет 4 вида мошенничества с персональными данными:
Чтобы обеспечить безопасность пользователей, в компании пришли к таким решениям:
Для того, чтобы безопасно хранить персональные данные, МФО требуется:
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