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Кредит в МФО: как могут обеспечить безопасность ваших персональных данных

В Украине существует несколько видов мошенничества с персональными данными клиентов. Как с этим бороться, рассказал СЕО MyCredit Дмитрий Стензя на FinRetail2019.

По его словам, чтобы обеспечить пользователей безопасностью, финкомпаниям необходимо выстраивать целую систему, которая интегрируется со внешними сервисами.

Параметры скоринга (система, которая используется финорганизациями для проверки клиентов – ред.):

  • История;
  • Устройство;
  • Поведение;
  • IP-адрес;
  • Геолокация;
  • Цель кредита;
  • Занятость, доход, семейное положение.

Дмитрий Стензя выделяет 4 вида мошенничества с персональными данными:

  • несанкционированные действия третьих лиц (атаки хакеров, перевыпуск SIM-карт, взлом email);
  • социальная инженерия (телефонное мошенничество, услуги типа “закроем ваш кредит”);
  • дропы (социально неблагополучные люди, фиктивные работодатели, фиктивные покупатели, базы данных клиентов);
  • Family Fraud (доступ к документам родственников).

Чтобы обеспечить безопасность пользователей, в компании пришли к таким решениям:

  • интеграция с внешними сервисами для выявления несанкционированных действий по отношению к клиентам;
  • реализация правил безопасности, которые осуществляют поведенческий анализ клиентов в системе, с целью выявления фрод (мошеннической) активности;
  • разработка системы предотвращения любых мошеннических действий в отношении клиентов;
  • система мониторинга работает 24/7 и реагирует на все аномалии в системе, для оперативного реагирования.

Для того, чтобы безопасно хранить персональные данные, МФО требуется:

  • согласие клиента на обработку ПД;
  • обеспечить шифрование персональной информации клиентов;
  • ограничить доступ к ПД в оффлайне;
  • удалять ПД клиентов согласно внутренним регламентам;
  • молниеносно реагировать на триггеры;
  • тщательно мониторить действия сотрудников.

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По материалам Finance.UA
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