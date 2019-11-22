Кредит в МФО: как могут обеспечить безопасность ваших персональных данных

В Украине существует несколько видов мошенничества с персональными данными клиентов. Как с этим бороться, рассказал СЕО MyCredit Дмитрий Стензя на FinRetail2019 .

По его словам, чтобы обеспечить пользователей безопасностью, финкомпаниям необходимо выстраивать целую систему, которая интегрируется со внешними сервисами.

Параметры скоринга (система, которая используется финорганизациями для проверки клиентов – ред.):

История;

Устройство;

Поведение;

IP-адрес;

Геолокация;

Цель кредита;

Занятость, доход, семейное положение.

Дмитрий Стензя выделяет 4 вида мошенничества с персональными данными:

несанкционированные действия третьих лиц (атаки хакеров, перевыпуск SIM -карт, взлом email);

-карт, взлом email); социальная инженерия (телефонное мошенничество, услуги типа “закроем ваш кредит”);

дропы (социально неблагополучные люди, фиктивные работодатели, фиктивные покупатели, базы данных клиентов);

Family Fraud (доступ к документам родственников).

Чтобы обеспечить безопасность пользователей, в компании пришли к таким решениям:

интеграция с внешними сервисами для выявления несанкционированных действий по отношению к клиентам;

реализация правил безопасности, которые осуществляют поведенческий анализ клиентов в системе, с целью выявления фрод (мошеннической) активности;

разработка системы предотвращения любых мошеннических действий в отношении клиентов;

система мониторинга работает 24/7 и реагирует на все аномалии в системе, для оперативного реагирования.

Для того, чтобы безопасно хранить персональные данные, МФО требуется:

согласие клиента на обработку ПД;

обеспечить шифрование персональной информации клиентов;

ограничить доступ к ПД в оффлайне;

удалять ПД клиентов согласно внутренним регламентам;

молниеносно реагировать на триггеры;

тщательно мониторить действия сотрудников.

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