Штраф до 85 тыс. грн или общественные работы: в ВР предлагают изменить наказание за уклонение от мобилизации — Finance.ua

Штраф до 85 тыс. грн или общественные работы: в ВР предлагают изменить наказание за уклонение от мобилизации Сегодня 12:40 — Личные финансы

Штраф до 85 тыс. грн или общественные работы: в ВР предлагают изменить наказание за уклонение от мобилизации

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 260 , которым предлагается отменить ответственность в виде лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Автор документа народный депутат Бурмич Анатолий Петрович считает, что действующая норма предусматривает слишком строгое наказание в виде лишения свободы.

По его мнению, это может быть несправедливым, ведь для применения самого строгого вида наказания, предусматривающего изоляцию личности от общества, есть признание осужденного как потенциальной опасности для общества.

А применение других видов наказаний (вместо лишения свободы) — это дополнительные поступления в государственный и местные бюджеты в период военного положения и после его завершения. Ведь применение таких видов наказаний как штраф, исправительные работы повлечет за собой дополнительные поступления в бюджет. Применение наказания в виде общественных работ — это выполнение общественно полезных работ безвозмездно, то есть дополнительная экономия бюджетных денег и содействие решению вопроса дефицита кадров для выполнения определенных работ.

Что предлагает автор законопроекта

Бурмич предлагает внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины и вместо лишения свободы сроком от 3 до 5 лет установить уголовное наказание в виде:

штраф от 51 тыс. до 85 тыс. грн;

общественных работ сроком от 160 до 240 часов;

исправительных работ сроком от одного до двух лет;

ограничение свободы сроком от одного до двух лет.

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Напомним, в Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз объяснила , чего ждать уклонистам, игнорирующим штрафы.

По ее словам, сначала налагается административный штраф. Если нарушитель не платит его, то военнообязанному может быть выписан второй штраф больше предыдущего. Для физических лиц идет речь о суммах от 17 тыс. грн. до 25 тыс. грн.

Если нарушитель не уплачивает ни первый штраф, ни второй, не появляется для обновления своих учетных данных после уплаты штрафа, то подвергается уголовной ответственности за нарушение закона о мобилизации. То есть, это статья за уклонение, а не нарушение воинского учета. И именно за это в действующем законодательстве статья была не изменена — предполагается от 3 до 5 лет заключения за уклонение от мобилизации во время действия военного положения.

Также уклоняющемуся человеку в течение 5 дней с момента, когда он должен явиться в ТЦК и СП по повестке, направляется требование по исполнению обязанности военнообязанного. После этого, если человек в течение 10 дней игнорирует и его, добровольно не приходит, не обновляет, не уточняет свои данные в ТЦК и СП, следует обращение в суд. Суд уже принимает решение об ограничении управления транспортным средством.

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