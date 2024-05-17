В Минобороны рассказали, заработает ли 18 мая е-кабинет для обновления военно-учетных данных — Finance.ua

В Минобороны рассказали, заработает ли 18 мая е-кабинет для обновления военно-учетных данных Сегодня 12:04

Электронный кабинет военнообязанного заработает завтра, 18 мая, когда новый закон о мобилизации официально вступит в силу.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире «Радио Свобода».

Он подтвердил, что е-кабинет должен заработать завтра. Через электронный сервис военнообязанные могут обновить военно-учетные данные.

По словам спикера Минобороны, сначала будет доступна mvp-версия (минимальный набор функций в приложении). Ранее в Министерстве обороны отмечалось, что расширенная версия заработает с июня 2024 года.

«То есть в дальнейшем будут дополнительные опции в электронном кабинете. Сейчас это будет возможность обновить свои данные. Прежде всего речь идет об электронной почте, телефоне и местожительстве», — пояснил Лазуткин.

18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации в Украине. Согласно документу, военнообязанные должны обновить учетные данные.

Сделать это можно онлайн через электронный кабинет военнообязанного. Также можно обратиться в ТЦК и центры предоставления административных услуг. В Киеве заявили, что ЦПАУ готовы принимать мужчин призывного возраста для уточнения данных.

Радіо Свобода По материалам:

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