Коломойский не смог через суд расторгнуть договоры поручительства по кредитам с Нацбанком — Finance.ua

Коломойский не смог через суд расторгнуть договоры поручительства по кредитам с Нацбанком Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Коломойский не смог через суд расторгнуть договоры поручительства по кредитам с Нацбанком

Киевский апелляционный суд 16 мая 2024 года отменил решение суда первой инстанции и закрыл производство по делу по иску экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и ПриватБанку о расторжении договоров его личной поруки по кредитам рефинансирования, привлеченным ПриватБанком до вхождения государства в капитал банка.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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«Суд поддержал правовую позицию Национального банка, которая заключалась, в том числе в том, что сам факт смены владельца корпоративных прав ПриватБанка вследствие национализации не привел к изменению прав и обязанностей сторон по договорам», — прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического Департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В 2017 году Игорь Коломойский подал иск в Печерский районный суд города Киева о расторжении договоров личной поруки, согласно которым он гарантировал возврат ПриватБанком полученных им кредитов рефинансирования. Печерский районный суд города Киева 20 апреля 2019 года удовлетворил его иск. Не согласившись с вынесенным решением, Национальный банк обжаловал его в суде апелляционной инстанции, который поддержал правовую позицию Национального банка.

Напомним, что в течение 2008−2014 годов Национальный банк предоставил ПриватБанку кредиты рефинансирования на общую сумму 18,3 млрд грн.

В 2015 году Игорь Коломойский, в то время являвшийся совладельцем ПриватБанка, в счет обеспечения погашения указанных кредитов заключил с Национальным банком договоры поручительства. Фактически он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности банка перед Национальным банком, однако не выполнил ни одного из этих обязательств.

В апреле 2020 г. государственный ПриватБанк полностью вернул Национальному банку полученное рефинансирование.

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