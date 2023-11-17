По следам Коломойского: Боголюбов пытается отменить национализацию ПриватБанка — Finance.ua

По следам Коломойского: Боголюбов пытается отменить национализацию ПриватБанка Сегодня 12:15 — Фондовый рынок

По следам Коломойского: Боголюбов пытается отменить национализацию ПриватБанка

Геннадий Боголюбов пытается через суд отменить национализацию ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В Хозяйственном суде города Киева 20 ноября состоится очередное рассмотрение долгого дела (910/15 737/20) по иску Геннадия Боголюбова о признании недействительными сделок в рамках национализации банка в 2016 году.

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Иск в ПриватБанк и ряд других участников национализации был подан в октябре 2020 года. Истец почти три года затягивал рассмотрение данного дела.

По мнению адвокатов ПриватБанка, учитывая практику Большой Палаты Верховного Суда по делу А. Дубилета, суд должен, наконец, закрыть производство по данному делу и прекратить этот спор относительно национализации ПриватБанка государством на основании так называемого «антиколомойского» закона.

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Так, в соответствии с предписаниями указанного закона, производство по всем подобным делам, где бывшими акционерами ПриватБанка избран ненадлежащий способ защиты, подлежит закрытию.

Напомним, 15 ноября 2023 года Шестой апелляционный административный суд подтвердил законодательно установленную невозможность отмены решений, принятых государственными органами при национализации ПриватБанка, и возвращение акций банка бывшим собственникам, после чего закрыл соответствующее производство по иску Коломойского.

«ПриватБанк надеется, что при дальнейшем рассмотрении дела суд не позволит Боголюбову злоупотреблять своими процессуальными правами и применит императивные нормы „антиколомойского“ закона, которые безапелляционно запрещают возвращение национализированных банков их бывшим владельцам, и в конечном итоге примет справедливое и законное решение», — добавили в финучреждении.

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