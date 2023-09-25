Дело Коломойского: подозрение получил экс-руководитель столичного филиала ПриватБанка — Finance.ua
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Дело Коломойского: подозрение получил экс-руководитель столичного филиала ПриватБанка

Криминал
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Бывшему руководителю столичного филиала ПриватБанка вручили подозрение в совершении преступлений.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Установлено, что это должностное лицо входило в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн.
Напомним, что, по данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.
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В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США.
Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.
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Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их в качестве ссуд и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
По материалам СБУ и БЭБ бывшему руководителю столичного филиала ПАО «ПриватБанк» сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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