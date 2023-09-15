Коломойский получил новое подозрение — Finance.ua

Коломойский получил новое подозрение Сегодня 10:14 — Криминал

Коломойский получил новое подозрение

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Ему сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн.

Инфографика: ssu.gov.ua

Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США.

Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Справка Finance.ua:

2 сентября сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский;

детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.



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