Коломойський отримав підозру у шахрайстві — Finance.ua
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Коломойський отримав підозру у шахрайстві

Кримінал
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Коломойський отримав підозру у шахрайстві
Коломойський отримав підозру у шахрайстві, Фото: ssu.gov.ua
За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Встановлено, що протягом 2013−2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Суспільне згодом повідомило, що Коломойському обрали запобіжний захід у справі про шахрайство у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.
Також Коломойський повинен здати усі документи й не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть впродовж п’яти днів. За умови внесення застави Коломойський буде зобов’язаний перебувати у Дніпрі.
Суд проходив у закритому режимі. Про це попросив адвокат Коломойського, посилаючись на те, що справа базується на персональних даних.
Також сам Коломойський заборонив його фотографувати під час розгляду справи. Суддя Ковтуненко підтримав клопотання сторони захисту.
Водночас вирок зачитали у відкритому режимі.
Адвокати під час розгляду справи просили відмовити в обранні будь-якого запобіжного заходу, посилаючись на відсутність обгрунтування підозри та відсутність ризиків. Прокурор своєю чергою просив тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення згадав затримання бізнесмена Ігоря Коломойського, якому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство.
«Безумовно, ми захистимо Україну та повернемо свободу всій землі. І кожен із нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони — ті самі. Демократія — напевно, така ж бурхлива. Свобода — одна з найбільших у Європі, як і завжди. Але точно без багатолітнього „як завжди“ щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон і будь-які правила», — сказав Зеленський.
Він також подякував українським правоохоронцям «за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались».
«Закон повинен працювати. Так є. Так буде», — підсумував президент.

Довідка Finance.ua:

  • у лютому правоохоронці провели обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського. Служба безпеки тоді заявила, що вони пов’язані з виявленими схемами привласнення 40 мільярдів гривень на ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».
За матеріалами:
Finance.ua
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