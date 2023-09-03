Коломойский получил подозрение в мошенничестве — Finance.ua

Коломойский получил подозрение в мошенничестве Сегодня 10:10 — Криминал

Коломойский получил подозрение в мошенничестве, Фото: ssu.gov.ua

По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Установлено, что в течение 2013−2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Досудебное расследование процессуального руководства Офиса Генерального прокурора продолжается.

Фото: ssu.gov.ua

залога более чем в 500 миллионов гривен. Суспільне позднее сообщило , что Коломойскому избрали меру пресечения по делу о мошенничестве в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения

Также Коломойский должен сдать все документы и не общаться со свидетелями. Обжаловать решение адвокатов могут в течение пяти дней. При внесении залога Коломойский будет обязан находиться в Днепре.

Суд проходил в закрытом режиме. Об этом попросил адвокат Коломойского, ссылаясь на то, что дело базируется на персональных данных.

Также сам Коломойский запретил фотографировать его во время рассмотрения дела. Судья Ковтуненко поддержал ходатайство стороны защиты.

В то же время, приговор зачитали в открытом режиме.

Адвокаты при рассмотрении дела просили отказать в избрании какой-либо меры пресечения, ссылаясь на отсутствие обоснования подозрения и отсутствие рисков. Прокурор в свою очередь просил содержания под стражей с альтернативой в виде залога.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения вспомнил задержание бизнесмена Игоря Коломойского, которому избрали меру пресечения по делу о мошенничестве.

«Безусловно, мы защитим Украину и вернем свободу всей земле. И каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы — те же. Демократия — наверное, такая же бурная. Свобода — одна из самых больших в Европе, как всегда. Но точно без многолетнего „как всегда“ в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил», — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил украинских правоохранителей «за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились».

«Закон должен работать. Так есть. Так будет», — подытожил президент.

Справка Finance.ua:

в феврале правоохранители провели обыски в доме бизнесмена Игоря Коломойского. Служба безопасности тогда заявила, что они связаны с выявленными схемами присвоения 40 миллиардов гривен на ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнефть».

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