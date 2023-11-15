Суд удовлетворил жалобы ПриватБанка и закрыл производство по делу «Реватис» — Finance.ua

Суд удовлетворил жалобы ПриватБанка и закрыл производство по делу «Реватис» Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

14 ноября 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд частично удовлетворил жалобы НБУ, Кабмина и Минфина, а также полностью удовлетворил жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск ООО «Реватис».

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Производство по делу закрыто на основании так называемого «антиколомойского» закона № 590, а договоры о приобретении акций и о продаже акций Банка Государству остаются в силе. ПриватБанк приветствует принятие законного и обоснованного решения по этому делу со строгим соблюдением предписаний закона.

Дело по иску ООО «Реватис» было единственным, где суд первой инстанции удовлетворил требования истца и отказался применить прямые предписания Закона № 590. В 2021 году судья хозяйственного суда Киева Виктория Джарты удовлетворила иск ООО «Реватис» к ПриватБанку, Министерству финансов Украины, при участии третьих лиц — ФГВФО, НБУ и КМУ и признала недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура bail-in) вопреки нормам Закона № 590 и Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Этими законами четко и недвусмысленно установлен запрет на истребование акций Банка, проданных инвестору — в данном случае Государству, что делает невозможным применение последствий недействительности таких сделок.

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Рассмотрение этого дела было остановлено до рассмотрения дела по иску Александра Дубилета. Большая Палата Верховного Суда постановлением от 15 февраля 2023 года окончательно закрыла производство по делу по иску Александра Дубилета, установив обязательность применения по делам, производство по которым не завершилось принятием окончательного решения, норм так называемого «антиколомойского» закона № 590-ІХ.

Отметим, как говорится в решениях Высшего антикоррупционного суда, ООО «Реватис» является одним из элементов схемы экс-владельца банка по легализации более 446 млн грн, полученных в результате растраты в ПриватБанке в пределах расходов по операциям с собственными облигациями 2011−2016 годов.

По версии следствия, Игорь Коломойский создал организованную группу в период 26 января — 16 марта 2015 года. Членами организованной группы был разработан план преступной деятельности, направленный на завладение денежными средствами ПриватБанка в особо крупных размерах в корыстных целях, а именно финансирование подконтрольной кипрской компании нерезидента DROVALE LIMITED и выполнение требований Программы финансового оздоровления ПриватБанка на 2015−2017 год в части за счет акционеров в июне 2015 года на сумму 2 300 000 000 грн. Были подделаны документы прошлыми датами, чтобы банк был обязан выплатить средства компании DROVALE, и оформили это как выкуп ценных бумаг — облигаций.

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По данным следствия, именно в результате этой операции подозреваемые завладели суммой в 9 млрд 254 млн 807 тыс. гривен.

Часть из этих средств — 499 млн 761 тыс. гривен — перечислили в три очереди на счета юридических лиц под видом купли-продажи ценных бумаг. Сначала со счетов DROVALE на счета ООО «Реватис», ООО «ИК «Бизнес-Инвест», ООО «Сонго», затем со счетов ООО «Реватис» и ООО «ИК «Бизнес-Инвест» на счет ООО «Мериста», а также со счетов ООО «Сонго» на счет ООО «Витязь». В последнюю очередь перечислили средства со счетов ООО «Мериста» и ООО «Витязь» на счет Коломойского.

После этого Коломойский, по данным следствия, использовал приобретенные незаконным путем денежные средства в сумме 446 038 920 грн под видом легальных активов для внесения в уставный капитал ПриватБанка и увеличения собственной доли в нем и выполнения требований Программы финансового оздоровления на 2015−2017 год в части уставного капитала банка за счет акционеров в июне 2015 года на сумму 2 300 000 000 грн.

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