Суд отменил запрет на возвращение 245 АЗС от компаний с орбиты экс-владельцев ПриватБанка — Finance.ua

Суд отменил запрет на возвращение 245 АЗС от компаний с орбиты экс-владельцев ПриватБанка Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

1 ноября Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу ПриватБанка об отмене судебного запрета на возврат 245 АЗС.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Почти три года ПриватБанк был ограничен в распоряжении 245 АЗС, которые были поставлены на баланс банка до его национализации в 2016 году и сразу переданы в лизинг, а затем в субаренду. Лизингополучатели уже задолжали государственному банку более 10 млрд гривен.

«Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние лица продолжали пользоваться АЗС и получать прибыль. За это время банк недополучил более 10 млрд гривен лизинговых платежей и не мог продать АЗС. Суборендоров много, они почти каждый год менялись. Истцов по таким делам, как правило, больше 50, они постоянно создают причины, по которым судебное заседание даже не могло состояться. Поэтому мы приветствуем сегодняшнее судебное решение, которым сняты все запреты и восстановлено право ПриватБанка на распоряжение собственным имуществом», — сказал адвокат ПриватБанка.

По его словам, эта история длится уже шесть лет. Еще в 2016 году перед национализацией ПриватБанк поставил себе на баланс 248 АЗС путем обращения взыскания на предметы ипотеки во исполнение требований НБУ. А именно ПриватБанк, как и другие банки, должен был улучшить качество обеспечения кредитов и соответственно качество кредитного портфеля.

Поставив АЗС на баланс (т.е. получив их в собственность), банк под руководством прежнего менеджмента сразу передал их в финансовый лизинг компаниям с орбиты группы «Приват», заключив 22 договора лизинга с 15 лизингополучателями. А те в свою очередь передали АЗС в субаренду другим компаниям той же группы. По словам юристов ПриватБанка, первоначальная постановка на баланс с последующей передачей в лизинг была осуществлена ​​с нарушениями законодательства.

«Погашение лизинговых платежей происходило согласно типичной для группы Игоря Коломойского схеме: в первые годы уплачивались только проценты, впоследствии прибавлялась основная сумма. В то же время оценка при передаче АЗС на баланс банка была существенно завышенной. Наконец, с 2018 года должники сократили лизинговые платежи, а впоследствии прекратили их совсем», — объяснили в банке.

Поэтому невыполнение условий договоров финансового лизинга заставило ПриватБанк в 2019—2020 годах начать процесс расторжения этих договоров и возвращения АЗС под свой контроль.

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