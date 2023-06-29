Экс-владельцы ПриватБанка не смогли оспорить применение «антиколомойского закона» и национализацию банка — Finance.ua

Экс-владельцы ПриватБанка не смогли оспорить применение «антиколомойского закона» и национализацию банка Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Экс-владельцы ПриватБанка не смогли оспорить применение «антиколомойского закона» и национализацию банка

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда поставил точку в попытках бывших собственников ПриватБанка обжаловать применение «антиколомойского закона» и национализацию банка.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Суд удовлетворил кассационные жалобы ПриватБанка, Кабмина и Минфина и отменил постановление суда апелляционной инстанции по делу по иску компании Birgminton Investing Inc, связанной с бывшими владельцами банка, и оставил в силе определение суда первой инстанции, которым производство по делу было закрыто.

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Компания пыталась обжаловать договор купли-продажи акций, заключенный в процессе национализации ПриватБанка, по которому истец приобрел акции банка в процедуре бейл-ин и в дальнейшем продал свои акции государству за 1 гривну.

Как отмечается в сообщении, по делу ключевым был вопрос применения Закона № 590-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности». По нему все подобные судебные разбирательства в делах по искам бывших акционеров банка подлежат закрытию, отметили в банке.

«Такое решение Верховного Суда является очередным шагом к окончательному разрешению всех споров по поводу невозможности возвращения национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим собственникам», — говорится в сообщении.

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