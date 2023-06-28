ПриватБанк не будет менять тарифы на эквайринг с 1 июля — Finance.ua

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ПриватБанк не будет менять тарифы на эквайринг с 1 июля

Финтех и Карты
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ПриватБанк не будет менять тарифы на эквайринг с 1 июля
ПриватБанк не будет менять тарифы на эквайринг с 1 июля
Несмотря на повышение международными платежными системами ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года, ПриватБанк оставляет действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
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Как сообщил член правления ПриватБанка по малому и среднему бизнесу Евгений Заиграев, банк оставляет тарифы на эквайринг на текущем уровне, несмотря на рост расходов банка на поддержку работы сети. С начала июля для клиентов ПриватБанка будет действовать базовый тариф за прием платежей с карт на уровне 1,3%.
«Мы первыми с начала войны поддержали ритейл и временно отменили плату за эквайринг, что стало важным фактором безопасности и выживания для миллионов людей и самого бизнеса в первые месяцы войны», — отметил Евгений Заиграев.
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Он подчеркнул, что сохранение льготного тарифа — непростое для банка решение.
«Однако для нас социальная ответственность и поддержка украинского бизнеса — главный приоритет. Предлагаем поддержать нашу инициативу со стороны международных платежных систем MasterCard и Visa и отменить повышение ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года, которое вынуждает банки увеличивать тарифы», — добавил он.
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Ради безопасности каждого украинца ПриватБанк призывает украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами.

Справка Finance.ua:

  • украинские банки и международные платежные системы все же договорились о повышении с 1 июля до 0,9% предельной ставки интерчейндж за безналичные платежи. Такое решение было принято на встрече, состоявшейся 26 июня.
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По материалам:
Finance.ua
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