В Приват24 добавили новую функцию — Finance.ua

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В Приват24 добавили новую функцию

Финтех и Карты
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Новую пластиковую карту ПриватБанка теперь можно заказать в Приват24. Получить карту можно будет по «Новой почте».
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Приват24 в обновленной версии добавил обновленную возможность по перевыпуску карт. Теперь клиенты могут заказать новую пластиковую карту с доставкой по Украине в отделения и почтоматы «Новой почты».
В Приват24 добавили новую функцию
«Также обновили сервис „Добро“ для осуществления донатов на благотворительность. Актуальные сборы и специальные проекты банка, государственные программы и благотворительные фонды — все в одном месте», — говорится в сообщении.
Напомним, ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ПУМБ и Raiffeisen Bank — самые приоритетные национальные банки, услугами которых продолжают пользоваться украинцы, выехавшие за границу из-за войны.
ПриватБанк запустил в тестовом режиме новый сервис для предпринимателей, позволяющий использовать смартфоны с установленным приложением «Терминал» как программный регистратор расчетных операций (ПРРО)
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 🧐

По материалам:
Finance.ua
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