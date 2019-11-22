На пути к СПЛИТу: требования к уставным капиталам банков собираются уменьшить

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Следующие полгода будет очень важное время, ведь за этот период нужно будет реформировать практически все законодательство в банковском и финансовом секторе.
Такое мнение на FinRetail2019 выразил Даниил Гетманцев, Председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде Украины IX созыва.
Что предусматривает Закон “о СПЛИТе”. Закон предусматривает передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Остальные полномочия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, передаются Национальному банку Украины.
В результате завершения реформы СПЛИТ, к НБУ должны перейти ломбарды, страховые компании и посредники, кредитные союзы и другие компании, предоставляющие финансовые услуги.
Что сделано Нацбанком в режиме СПЛИТ:
«Мы должны реализовать СПЛИТ в несколько этапов. До июля будет проведено разделение функций между НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Затем дается год на адаптационный период, когда будут приняты подзаконные акты, новые лицензионные условия. Следующее – это 2-3 года стремительного развития секторов», – говорит Гетманцев.
С его слов, именно до июля должны принять новый Закон «О финансовых услугах» (сейчас он разрабатывается Нацбанком), а также отраслевые законы. Работают и над вещами, которые являются неотложными.
«В частности, в среду, на совместном заседании с правлением НБУ Нацкомфинуслуг рекомендовал Раде законопроект, которым уменьшаются требования к уставному капиталу коммерческих банков с 500 до 200 млн», – отметил Гетманцев.
Также он рассказал, что для новой редакции о финмониторинге рабочая группа обработала 1300 поправок для этого законопроекта. Более 500 были учтены.
«Наша задача – урегулировать все таким образом, чтобы не было ошибок, и удовлетворить потребности бизнеса», – резюмировал Гетманцев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования)Вчера, 19:05 - 8733 10
Ждать ли доллар по 20? Эксперт рассказал, что повлияет на курс в ближайшее время (видео)Вчера, 16:00 - 22042 3
В "зеленую энергетику" инвестировали почти 5 миллиардов долларов за 5 лет — Гончарук6 ч. назад - 228 2
Снижение рейтинга Президента отражает отношение людей к распродаже госактивов - экспертВчера, 21:30 - 614 2
Госстат обнародовал рейтинг крупнейших инвесторов в УкраинуВчера, 21:00 - 764 2
Ждать ли доллар по 20? Эксперт рассказал, что повлияет на курс в ближайшее время (видео)Вчера, 16:00 - 22042 3
Назвали случаи, когда субсидию придется вернутьВчера, 20:02 - 15050
Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования)Вчера, 19:05 - 8733 10
Названы цены на Skoda Octavia 2020Вчера, 23:45 - 3026 1
В Украине появилась новая схема махинаций с банковскими карточками4 ч. назад - 1736
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1296
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2696 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3987 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3208
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1621