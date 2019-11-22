На пути к СПЛИТу: требования к уставным капиталам банков собираются уменьшить

Следующие полгода будет очень важное время, ведь за этот период нужно будет реформировать практически все законодательство в банковском и финансовом секторе.

Такое мнение на FinRetail2019 выразил Даниил Гетманцев, Председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде Украины IX созыва.

Что предусматривает Закон “о СПЛИТе”. Закон предусматривает передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Остальные полномочия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, передаются Национальному банку Украины.

В результате завершения реформы СПЛИТ, к НБУ должны перейти ломбарды, страховые компании и посредники, кредитные союзы и другие компании, предоставляющие финансовые услуги.

Что сделано Нацбанком в режиме СПЛИТ:

упрощены требования к защите помещений при работе с наличными;

изменен порядок выдачи лицензии на перевод: упрощены внутренние правила о переводе наличности;

изменены требования к бизнес-плану.

«Мы должны реализовать СПЛИТ в несколько этапов. До июля будет проведено разделение функций между НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Затем дается год на адаптационный период, когда будут приняты подзаконные акты, новые лицензионные условия. Следующее – это 2-3 года стремительного развития секторов», – говорит Гетманцев.

С его слов, именно до июля должны принять новый Закон «О финансовых услугах» (сейчас он разрабатывается Нацбанком), а также отраслевые законы. Работают и над вещами, которые являются неотложными.

«В частности, в среду, на совместном заседании с правлением НБУ Нацкомфинуслуг рекомендовал Раде законопроект, которым уменьшаются требования к уставному капиталу коммерческих банков с 500 до 200 млн», – отметил Гетманцев.

Также он рассказал, что для новой редакции о финмониторинге рабочая группа обработала 1300 поправок для этого законопроекта. Более 500 были учтены.

«Наша задача – урегулировать все таким образом, чтобы не было ошибок, и удовлетворить потребности бизнеса», – резюмировал Гетманцев.