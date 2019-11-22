Минцифры создаст аналог Википедии для МСБ

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Чтобы помочь малому и среднему бизнесу, Минцифры создаст консалтинг-зону для предпринимателей. Проект имеет две составляющих: онлайн платформу с экспертным контакт-центром и офлайн центры поддержки.
Об этом Finance.ua сегодня на FinRetail2019 рассказала заместитель министра по вопросам евроинтеграции в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.
С помощью консалтинг-зоны предприниматель сможет получать профессиональную консультацию по одному из 12 различных направлений. Начиная от систематизации бизнес-процессов, финансового менеджмента, HR, маркетинга, продаж, юридической поддержки, грантов
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Кроме того, в планах Минцифры сделать три больших концепта в оффлайне, которые будут отличаться своим наполнением услуг.
«Мы говорим о том, что в консалтинг-зонах, которые будут находиться в регионах, будет возможность учиться, протестировать свой продукт (собрать обратную связь на свой продукт, попробовать его продать). Также там будет доступ к дополнительным сервисам, разработанным специально для предпринимателей. Эти консалтинг-зоны должны стать местом встречи и поддержки для предпринимателей”, – отмечает Ионан.
В онлайне это будет работать фактически так же. Просто консультацию можно будет получить в видеомессенджере.
На портале, кроме консультаций, есть две очень классные вещи: бизнес справочник для МСБ (практически как Википедия, только для МСБ), и будет онлайн тестирование бизнеса. Тест, который предприниматель будет проходить минут 20-30. Этот тест будет покрывать абсолютно все направления деятельности компании”, – отмечает заместитель министра по вопросам евроинтеграции в Министерстве цифровой трансформации Украины.
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