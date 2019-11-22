Украинцам с двойным гражданством хотят запретить покупать землю

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В Украине могут ввести уголовную ответственность для решения возможной проблемы скупки земли украинцами с двойным гражданством.
Об этом заявил глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.
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По его словам, если после покупки земли окажется, что у покупателя есть второй паспорт, могут быть последствия.
“Есть много идей относительно поправок (к проекту о рынке земли. – Ред.). Но мы должны помнить, если у человека уже есть украинский паспорт, он все равно является гражданином Украины”, – заявил Сольский.
В то же время на сегодня в Украине отсутствует действенный механизм, по которому можно проверить наличие второго паспорта.
“Такая проблема есть. Моя мысль в том, что это нужно урегулировать на уровне ответственности. Потому что, смотрите, 99% граждан, имеющих второй паспорт, если вы спросите, они вам скажут: “нет, не имею “. Как это проверить? Нет же публичных реестров, вы не направите запрос в 200 стран мира. Во-первых, вы не будете это делать по каждому гражданину. Во-вторых, если вы это сделаете, 99,9% стран ответят, что они эту информацию не дают”, – добавил он.
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