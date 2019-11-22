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Большинство украинцев против продажи земли - опрос

Большинство украинцев против продажи земли - опрос

Большинство граждан Украины не поддерживают принятие Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта о рынке земли.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Социополис».

“Жители Украины в целом скорее отрицательно, чем положительно относятся к принятию Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта, согласно с которым в Украине с 1 октября 2020 года будет разрешена купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения”, – свидетельствуют результаты исследования.

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Согласно результатам исследования:

  • поддерживают принятие указанного закона 35,4% опрошенных (среди которых 23,2% – полностью поддерживают);
  • не поддерживают – 46,8% опрошенных (среди которых 35,2% – полностью не поддерживают);
  • не смогли определиться 17,8% опрошенных.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение изменений в законопроект:

  • возможность купить украинскую землю иностранцами (физическими и юридическими лицами. – Ред.) будет только после решения референдума;
  • будет уменьшен лимит, то есть количество земли в одних руках после снятия моратория на продажу;
  • в следующем году на поддержку малых фермеров будет выделено 4 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua:

  • 13 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.
  • Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что так называемый рынок земли должен быть открыт осенью 2020 года.
  • Кредиты на покупку земли под 3-5% будут доступны для тех, кто будет работать на земле.
По материалам Finance.UA
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