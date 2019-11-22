Большинство украинцев против продажи земли - опрос

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Большинство граждан Украины не поддерживают принятие Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта о рынке земли.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Социополис».
“Жители Украины в целом скорее отрицательно, чем положительно относятся к принятию Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта, согласно с которым в Украине с 1 октября 2020 года будет разрешена купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения”, – свидетельствуют результаты исследования.
Читайте также: В Слуге народа рассказали, когда примут закон о рынке земли
Согласно результатам исследования:
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение изменений в законопроект:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Продажа Vodafone – это еще не все: анонсированы 3 сделки на 1,4 млрд доллВчера, 15:45 - 2094 16
Президент "Антонова": Износ основных средств концерна - около 80%7 ч. назад - 460 9
Нацбанк понес убытки из-за укрепления гривныВчера, 12:04 - 3311 8
Rozetka повысила порог бесплатного самовывозаВчера, 15:15 - 4854 7
Аналитик подсчитал, сколько должен стоить бензинВчера, 21:00 - 2604 4
Rozetka повысила порог бесплатного самовывозаВчера, 15:15 - 4854 7
С чем связано рекордное падение доллара - мнение экспертаВчера, 20:01 - 4650 4
В Пенсионном фонде сообщили об итогах реорганизации (инфографика)Вчера, 16:32 - 3365 3
Аналитик подсчитал, сколько должен стоить бензинВчера, 21:00 - 2604 4
Гончарук прокомментировал возможность отмены коммуналки для людей старше 70 летВчера, 19:03 - 2100 3
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1177
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2449 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3726 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3056
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1545