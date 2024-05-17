ТОП-10 государственных частных, иностранных банков: доход на 19% больше, чем в прошлом году — Опендатабот — Finance.ua
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ТОП-10 государственных частных, иностранных банков: доход на 19% больше, чем в прошлом году — Опендатабот

Фондовый рынок
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ТОП-10 государственных частных, иностранных банков: доход на 19% больше, чем в прошлом году — Опендатабот
ТОП-10 государственных частных, иностранных банков: доход на 19% больше, чем в прошлом году — Опендатабот
За 2024 год украинские банки заработали 40,5 млрд грн. Несмотря на увеличение налогообложения, банкам удалось заработать на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только 8 банков из 63 получили убытки за 1 квартал 2024 года, пишет Опендатабот.
ТОП-10 государственных частных, иностранных банков: доход на 19% больше, чем в прошлом году — Опендатабот
Сегодня в Украине работают 63 банка, из которых 6 государственных, 14 с иностранным капиталом и 43 — с частным. Только 8 банков из общего количества получили убытки в этом году — 111 млн грн.
Топ-10 банков Украины заработали 34,22 млрд грн за первый квартал. Это 84% от совокупной прибыли всех банков в стране.
За этот период украинские банки уплатили 10,34 млрд грн налога на прибыль — в полтора раза больше, чем в прошлом. Приватбанк выплатил почти половину этой суммы — 4,84 млрд грн.

Государственные банки

ТОП-10 государственных частных, иностранных банков: доход на 19% больше, чем в прошлом году — Опендатабот
Приватбанк стал лидером топа, заработав 13,86 млрд грн за 1 квартал 2024 года. Это треть от прибыли всех банков. Однако это на 14% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году — 16,04 млрд грн.
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В общей сложности на 6 государственных банков приходится 60% от совокупной прибыли всех учреждений — 24,28 млрд грн. Пока только Первый инвестиционный банк, недавно перешедший под контроль государства, получил за 1 квартал убытки в размере 7,6 млн грн.

Иностранные банки

ТОП-10 государственных частных, иностранных банков: доход на 19% больше, чем в прошлом году — Опендатабот
Лидером среди банков с иностранным капиталом остается Райффайзен банк, заработавший в этом году 2,53 млрд грн. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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У другого банка этой группы — Креди Агриколь банк — доходы за этот период выросли в 20 раз к соответствующему времени в прошлом году. В этом году банк заработал 2,02 млрд грн против 102,9 млн грн за 1 квартал прошлого года. Это самый большой прирост среди всех украинских банков.
В целом иностранные банки заработали 10,2 млрд грн — это четверть от общей прибыли. Только один банк — Правэкс банк, получил в 1 квартале убытки — 76,7 млн ​​грн.

Частный капитал

ТОП-10 государственных частных, иностранных банков: доход на 19% больше, чем в прошлом году — Опендатабот
Лидером группы банков с частным капиталом остается ПУМБ: 2,13 млрд грн прибыли за квартал. Это на 38% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Вместе с Универсалом банком (Монобанк) они получили половину общей прибыли банков этой группы.
МТБ банк показал наибольший прирост прибыли среди частных банков: в 13 раз до первого квартала 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • В апреле 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,2% годовых, что на 0,1 п. п ниже месяца назад.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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