Смогли бы вы зарабатывать на скидках с помощью сайта? 🤔 (тест)

29 ноября у многих появляется возможность сэкономить на покупках. Но самые предприимчивые круглый год умудряются зарабатывать на скидках (а вернее на их продажах). И для этого не обязательно открывать собственный магазин: платить за аренду помещения, электроэнергию, выплачивать зарплаты и т.д. Достаточно создать специализированный сайт.

Сами подумайте: сайт прост в исполнении, понятная бизнес-схема, и постоянный спрос. Кому не захочется пообедать в ресторане со скидкой в 50%, либо купить абонемент в бассейн дешевле… При этом такой вариант заработка подходит как для тех, кто впервые испытывает себя в роли предпринимателя, так и для тех, кто уже имеет за плечами бизнес опыт.

Предлагаем с помощью специального теста проверь: Смогли бы вы зарабатывать на скидках с помощью специализированного сайта?