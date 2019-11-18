День финансов, 21 ноября: е-доверенности, методы экономии на коммуналке, заработок в ИТ в Харькове

Четверг, 21 ноября. Зима близко. А значит, самое время поговорить про тарифы, зарплаты… И сверив это все – об экономии:

Украинцам предложат страховую цену на газ. Как сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, Кабмин планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на природный газ для населения в размере около 7 тыс. гривен/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки). По его словам, отказ от страховой цены может сыграть как в плюс, так и в минус для потребителя.

Кабмин планирует влиять на тарифы ЖКХ. Правительство работает над тем, чтобы тарифы на ЖКХ не повышались. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, у них делают все, чтобы цены на энергоносители – на электроэнергию, на газ – были ниже, чем прошлой зимой.

Пока в Кабмине планируют, наши коллеги с YouTube-канала Finance.ua уже помогают правильно экономить на коммунальных платежах. В новом видео можно узнать, выгодна ли установка бойлера, или что такое многотарифный счетчик электроэнергии. Интересно? Смотрите видео ниже 👇👇👇

Тем временем…

Е-доверенности хотят использовать для борьбы с рейдерством. Дубилет продолжает борьбу. На этот раз с рейдерством. Шаг от него — инициатива с запуском электронных доверенностей. По задумке, при оформлении такой доверенности, гражданин будет получать стандартный бумажный бланк и pdf-файл, например, на почту, в мессенжер или на флешку. На первом этапе внедрения электронные доверенности будут только в дополнение к бумажным. С его слов, файлы с е-подписями более безопасны, а часть случаев рейдерства происходят именно из-за поддельных бланков доверенностей.

Прожиточный минимум могут пересмотреть. Суд города Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг. Напомним, в проекте госбюджета предлагается установить прожиточный минимум: на одно лицо в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2189 грн.

Если вас не устраивает ваш прожиточный уровень, может пора идти в айти? К примеру, средний доход харьковского ИT-специалиста, по данным исследования Kharkiv IT Cluster, равен $2025. Это в шесть раз больше среднего дохода харьковчанина ($326) и в пять раз больше среднего дохода по Украине ($380). При этом количество специалистов в городе преодолело отметку в 31 000 человек.

Министерство финансов подсчитало стоимость студента “бюджетника”. Согласно анализу ведомства, средние расчетные расходы на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс. грн. По отдельным заведениям этот показатель может превышать среднее по стране значение в 2-3 раза. Общий фонд на оплату услуг по подготовке специалистов в 2018 году составил более 15 млрд грн.