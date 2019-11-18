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Сколько государство тратит на студента по госзаказу (инфографика)

Сколько государство тратит на студента по госзаказу (инфографика)

Министерство финансов подготовило сравнительный анализ деятельности высших учебных заведений как в целом по стране, так и в разрезе отдельных заведений.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

Средние расчетные расходы на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс. грн, однако по отдельным заведениям этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.

Совокупные расходы государственного бюджета (общий фонд) на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году составили более 15 млрд грн.

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Регионы. Подготовка специалистов вузами сконцентрирована в 5 регионах: г. Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. На эти 5 регионов приходится 50% высших учебных заведений, получающих средства из государственного бюджета.

Вузы, обучающие более 59% процентов студентов по госзаказу:

  • Летная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ) – 143 тыс. грн;
  • Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета (ХИФ КНТЭУ) – 100 тыс. грн;
  • Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (КИПДМ ЛНАИ) – 83 тыс. грн;
  • Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ) – 77 тыс. грн;
  • Национальный университет «Одесская морская академия» (НУ «ОМА») – 75 тыс. грн.

Данные были собраны по вузам, находящимся в сфере управления Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Государственной налоговой службы.

В целом проанализированы данные по 167 вузам, в которых обучалось 340 тыс. студентов по государственному заказу.

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По материалам Finance.UA
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