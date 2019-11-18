Сколько государство тратит на студента по госзаказу (инфографика)

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Министерство финансов подготовило сравнительный анализ деятельности высших учебных заведений как в целом по стране, так и в разрезе отдельных заведений.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.
Средние расчетные расходы на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс. грн, однако по отдельным заведениям этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.
Совокупные расходы государственного бюджета (общий фонд) на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году составили более 15 млрд грн.
Регионы. Подготовка специалистов вузами сконцентрирована в 5 регионах: г. Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. На эти 5 регионов приходится 50% высших учебных заведений, получающих средства из государственного бюджета.
Вузы, обучающие более 59% процентов студентов по госзаказу:
Данные были собраны по вузам, находящимся в сфере управления Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Государственной налоговой службы.
В целом проанализированы данные по 167 вузам, в которых обучалось 340 тыс. студентов по государственному заказу.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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