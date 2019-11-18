Сколько государство тратит на студента по госзаказу (инфографика)

Министерство финансов подготовило сравнительный анализ деятельности высших учебных заведений как в целом по стране, так и в разрезе отдельных заведений.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

Средние расчетные расходы на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс. грн, однако по отдельным заведениям этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.

Совокупные расходы государственного бюджета (общий фонд) на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году составили более 15 млрд грн.

Регионы. Подготовка специалистов вузами сконцентрирована в 5 регионах: г. Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. На эти 5 регионов приходится 50% высших учебных заведений, получающих средства из государственного бюджета.

Вузы, обучающие более 59% процентов студентов по госзаказу:

Летная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ ) – 143 тыс. грн;

Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета ( ХИФ КНТЭУ ) – 100 тыс. грн;

Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств ( КИПДМ ЛНАИ ) – 83 тыс. грн;

Одесский государственный экологический университет ( ОГЭКУ ) – 77 тыс. грн;

Национальный университет «Одесская морская академия» (НУ «ОМА») – 75 тыс. грн.

Данные были собраны по вузам, находящимся в сфере управления Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Государственной налоговой службы.

В целом проанализированы данные по 167 вузам, в которых обучалось 340 тыс. студентов по государственному заказу.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.