С января украинцам предложат страховую цену на газ - Оржель

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Кабинет Министров намерен утвердить страховую цену на природный газ для населения в размере около 7 тыс. гривен/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года.
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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“Есть важный фактор, над которым работает Кабмин, с 1 января людям будет предложена страховая цена на газ, они смогут выбрать ее до конца отопительного сезона. Она будет меньше цены на газ 1 квартала 2019 года, более того, она будет зафиксирована до конца отопительного сезона”, – сказал он.
Также министр предположил, что в декабре цена на газ снова увеличится.
Оржель отметил, что при предложении страховой цены у любого потребителя будет возможность отказаться от нее.
Он объяснил что отказ от этой цены может сыграть как в плюс, так и в минус для потребителя.
“Если в плюс и действительно будет остановка транзита, и будут некоторые колебания на рынке газа – то потребитель выигрывает. А если, например, мы подпишем транзитный договор, это будет фактором значительной стабилизации рынка, у нас и в Европе в подземных хранилищах газа (ПХГ) значительные объемы газа и фактор того, что транзит газа не прекратился, скорее всего, сыграет на то, что цена на газ снизится. И тогда те потребители, которые застрахованы и будут находиться на таких договорах, они не выиграют от этой ситуации”, – отметил Оржель.
Также министр сообщил, что на сегодняшний момент страховая цена оценивается в размере порядка 7 тыс. гривен/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки).
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